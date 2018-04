Investorka ze Dne D: V podnikání se spoléhejte na svůj rozum

Pro koho může být podnikání alternativou?

Pro ty, kteří se zamysleli nad tím, co jim jde, a nemusí to být jen znalosti ze školy, ale třeba to, co umějí z rodiny nebo se naučili sami. A rozhodli se, že to zkusí na trhu uplatnit. Podnikání je pro ty, kteří si jsou plně vědomi odpovědnosti za sebe, nemohou spoléhat na to, že jim někdo pomůže - ani úřady, ani stát. Uvědomují si, že budou muset hodně obětovat ze svého volného času, překonávat mnohdy nesmyslné administrativní bariéry, investovat své peníze a hlavně dobře, velmi dobře počítat.

Jak vymyslet správný podnikatelský záměr, aby veřejnost zaujal?

Zaujmout veřejnost - to znamená dodat, vyrobit něco, co je možné prodat s nějakou mírou zisku, tedy to, co v daný čas trh potřebuje a nenabízí to někdo jiný výrazně lépe. Geniální nápad, unikátní know-how nemají v podstatě žádnou cenu, pokud je nejste schopni realizovat. Jinými slovy, když nenajdete zákazníky, kteří jsou ochotni za výrobek či službu zaplatit.

V jaké oblasti je možné se dnes nejlépe "chytit"?

Tady neexistuje správná odpověď. Každý, kdo chce podnikat, se musí rozhlédnout v oblasti, která je mu nějak blízká, známá. Uplatnit se může jakýkoliv kvalitní a spolehlivý řemeslník, stejně tak poskytovatel služeb, které na trhu chybějí. A že jich je! Mně jsou sympatičtí všichni, kdo se nebojí přímo v České republice vyrábět produkty s vysokou přidanou hodnotou.

Udělám si průzkum trhu, jsem přesvědčena, že bych se svým projektem uspěla... Na co nesmím zapomenout, než začnu vyřizovat všechny potřebné doklady?

Nejdříve by se měl každý zamyslet nad tím, z čeho bude žít, z čeho pokryje svoje nejběžnější potřeby. Začátky podnikání nejsou finančně jednoduché, a to i v případě, že je všechno připraveno a zabezpečeno. Potom si musí odpovědět na otázku, jak dlouho to takto vydrží, být plně odpovědný za sebe, případně za své zaměstnance. Dobrá rada - nespoléhejte na podporu podnikání nebo nedej bože na nějaké dotace! Opírejte se vždy pouze o sebe a své schopnosti.

Je lepší vrhnout se do podnikání spíše bezhlavě, nebo raději s přesným plánem?

Znám úspěšné podnikatele, kteří nikdy nevytvořili žádný přesný plán pro svůj byznys, prostě mají velký talent a štěstí. Kvalitní byznysplán je však podmínkou, když někde externě žádáte o peníze. Ty vám nikdo bez podrobného postupu nedá. Pochopitelně ideální je, máte-li nápad, schopnosti, které dokážete dostat do čísel podnikatelského plánu, a umíte o jeho reálnosti přesvědčit investora nebo banku.

Mladí lidé jsou většinou bez peněz, jak si mají zajistit finanční prostředky na podnikání?

Nejjednodušší cestou je přesvědčit příbuzné nebo blízké - ti vám navíc většinou dají i naprosto racionální zpětnou vazbu, co si o podnikatelském záměru myslí. Je to užitečné i pro případ, že peníze nepůjčí. Banka je pravděpodobně variantou nejobtížnější, protože úředníci jsou velmi opatrní vůči podnikatelskému riziku a chtějí jeho poměrně kvalitní zajištění. Vhodnější je požádat o investici prostřednictvím některého z mnoha fondů rizikového kapitálu, které podporují takzvané start-up podnikatelské subjekty. Těchto fondů je v současné době i v České republice již docela dost. Připadá mi, že možná více než skutečně kvalitních podnikatelských nápadů.

Na co by si mladí lidé měli dát pozor při podnikání?

Měli by si uvědomit svou odpovědnost a velmi opatrně podnikat společně s příbuznými či kamarády. Je prostě zapotřebí dát si pozor na lidi, se kterými budou spolupracovat. Neměli by zapomenout na základní podnikatelské počty, tedy na to, že tržba není zisk, a tudíž nemohou utratit všechno to, co utrží.

Jak o sobě, respektive o svém podnikání, dát vědět? Jak si udělat reklamu?

To je naprosto individuální, podle typu byznysu. Ale už ani malé místní podnikání se neobejde bez vlastních webových stránek. Účinné je rovněž nabízet kvalitní služby nebo výrobky, které lidé dál doporučí.