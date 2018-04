V Microsoftu mají šanci absolventi i starší uchazeči, říká šéf vývojářů

Společnost Microsoft otevírá v České republice nové vývojové centrum Dynamics CRM (řízení vztahů se zákazníky z anglického Customer relationship management). Vytvoří zde do konce června 80 nových pracovních míst pro vývojáře a plánuje dále růst. „Hledáme lidi, které jejich práce opravdu baví,“ říká ředitel vývoje Microsoft Dynamics CRM pro Evropu Martin Košťál.

Kdo u vás bude mít na pohovoru šanci?

Moje oblíbená otázka, kterou pokládám na pohovorech, je: Co je vaší vášní? Co vás dokáže nadchnout? Hledám takto lidi, které skutečně baví vyvíjet software. Když mi začnou vyprávět, jak vyvíjeli nějakou aplikaci a bylo to super, je to pro mě velké plus, protože vím, že to neberou jen jako obyčejnou práci. Takový člověk je zvídavý, zajímá se o technologie a žije tím.

Napadá vás nějaká další vlastnost, která spojuje vaše zaměstnance?Zaměstnanci by vždy měli věřit, že všechno jde, a být ochotni to zkusit. V angličtině tomu říkáme „can do attitude“. Také jsou komunikativní a plní energie. Při výběru samozřejmě dbáme i na to, aby uchazeč zapadl do týmu.

Mají u vás šanci i absolventi?

Máme rádi různorodé týmy, i co se týče seniority, takže šanci mají absolventi i starší uchazeči. Junioři u nás dostanou zkušenějšího mentora, který se o ně v úplných začátcích stará.

Proč by měli mladí lidé chtít právě do Microsoftu?

Jsme jedna z největších softwarových firem na světě. Když to přirovnám k hokeji, je to, jako byste hráli v NHL. Zabýváme se moderními technologiemi, cloudovými aplikacemi, což zatím není tak samozřejmé know-how. Lákavá je i každodenní práce v mezinárodních týmech. Naše CRM má světový dosah, máme zákazníky ze všech kontinentů a miliony uživatelů. U nás se může stát, že čeští inženýři pracují pro zákazníka v Brazílii, na Novém Zélandu nebo kdekoliv jinde. Pracujeme na globálních produktech, a nejsme tím pádem limitovaní českým trhem. Myslím, že pro uchazeče je tedy velmi zajímavé, že jejich práce bude mít skutečně globální dopad.

Hledáte velké množství lidí s poměrně specifickým vzděláním, je vůbec možné sehnat tolik vývojářů právě v Praze?

Množství je to velké, ale možné to je. Od září jsme nabrali už přes 70 zaměstnanců. Občas slýchám, že IT odborníků je málo, a tak určitě dělá někdo něco špatně. Důvod je ale ten, že IT trh roste mnohem rychleji, než se stačí noví odborníci vzdělat. To není specifické jen pro Česko, je to celosvětový fenomén. Celkově nároky na informační vzdělanost společnosti rostou. Zatím výběr kvalitních odborníků je, nicméně hrozí, že nám v horizontu několika let postupně začnou kandidáti chybět. Snažíme se proto IT prezentovat jako zajímavý, kreativní a zábavný obor, který má navíc potenciál.

Proč je v IT málo žen?

Děvčata z nejrůznějších důvodů nechtějí na technické školy. Mají pocit, že takové studium není pro holky. Tyto předsudky se snažíme zvrátit, protože věříme, že technologie pro holky naopak jsou. Ženy, které jsou u nás zaměstnané, jsou neuvěřitelně šikovné a patří k těm nejlepším. Když jsem studoval na vysoké škole já, neměli jsme v kruhu dívku ani jedinou. Nemyslím si, že by to bylo proto, že by IT studovat nemohly, jen o to tehdy neměly zájem ani povědomí o tom. Je potřeba ukázat už malým dětem, že IT je cool a nabízí nevídané možnosti.

Šíříte tedy tyto myšlenky i mezi dětmi?

Máme program Akademie programování, který je určen pro základní a střední školy. Poskytneme jim výukový plán a tutoriály, podle kterých učitelé mohou studenty vzdělávat.

Jaké prostředí čeká vaše zaměstnance?

Kromě toho, že je naše budova velmi moderní po technologické stránce, poskytuje i řadu dalších výhod pro zaměstnance. Jsou tu relaxační zóny, kde si mohou odpočinout nebo se mohou rozptýlit u fotbálku a kulečníku. Také se dá navštívit hudební místnost, kde jsou různé hudební nástroje. Dále mají k dispozici občerstvení, které si mohou dát například na terase s výhledem na celou Prahu. Snažíme se tady lidem čas, který tu tráví, opravdu zpříjemnit. Práci hodnotíme podle výsledků, takže jak si ji naplánují, je na nich.