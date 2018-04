Splnil si sen jet Dakar. Teď vozí na rallye klienty a vydělává na tom

Krátce po sametové revoluci začal Martin Macík podnikat. Nechtěl být zaměstnaný, chtěl být svým pánem. Jako vyučený tiskař si otevřel vlastní tiskárnu v Sedlčanech. Ta začala postupem času vydělávat natolik, že se podnikatel pustil do toho, po čem toužil už dlouho. Jako automechanik samouk si postavil vlastní závodní kamion, začal trénovat, přihlásil se na závod, odjel do pouště a zúčasnil se slavné Rallye Dakar.

Pilotem závodního kamionu byl Martin Macík osmkrát. „Pak mě začali oslovovat kamarádi, že by to také chtěli zkusit a jestli bych jim nepomohl. Napadlo mě, že když to chtějí známí, že by to možná chtěli i jiní lidé, kteří disponují penězi a hodlají je utratit za extrémní zážitek,“ vysvětluje Martin Macík. Před osmi lety tak založil společnost KM Racing, o kterou se v současnosti stará se synem Martinem, také závodníkem ve slavné rallye.

Co nabízíte?

Jedinečný adrenalinový zážitek na vlastní kůži. Můžete si vyzkoušet jízdu kamionem, buginou, motorkou po poušti. Můžete se stát i skutečným jezdcem Rallye Dakar. Nabízíme pronájem závodní techniky, nabízíme naše know-how se závoděním.

Takže ze mě uděláte závodnici, i když nemám žádné zkušenosti?

Pokud budete chtít a budete mít dost peněz, tak vás na Dakar vezmeme. Na závody vás kompletně připravíme. Začneme s vámi trénovat, přece jen musíte mít dobrou fyzičku, jedná se o nejnáročnější závod, dlouhý několik tisíc kilometrů. Naučíme vás navigovat, řídit vůz, čtyřkolku nebo motorku, zajistíme vám licenci, zdravotní prohlídky, zázemí na závodě včetně techniků, zaplatíme startovné.

Kolik mě to bude stát?

Je to individuální, podle toho, jaké služby využijete. Ale pro představu: pronájem stroje vyjde na 100 tisíc eur. Je to včetně předání veškerých informací, zvládnutí jízdy a přihlášky na Dakar díky reputaci našeho týmu. Poplatky pořadatelům za startovné na rallye jsou 88 tisíc eur. Ty se každý rok mění, ale ne zásadně. A asistenční služby vyjdou zhruba na 60 tisíc eur, záleží na požadavcích a zkušenostech zájemce.

Ale nejprve s vámi vyrazím do Tunisu.

Tam totiž můžete zjistit, zda je cesta na Dakar opravdu to, co chcete. Do Tunisu pravidelně na několik týdnů odvezeme auta a trénujeme na závody. Je tam pro nás ideální prostředí, zkoušíme posádky, novou techniku. A protože řada lidí z našeho okolí projevila zájem jet s námi, nabídli jsme týdenní pobyt jako zážitkový zájezd nakonec i pro širokou veřejnost. Účastníci bydlí v celkem luxusních stanech v oáze, koupou se v moři nebo v bazénu, jezdí na velbloudech, ale především si vyzkoušejí jízdu v kamionu v poušti, jízdu na čtyřkolce po dunách a spoustu dalších věcí.

Je o to zájem?

Zatím jsme květnové termíny vždy naplnili. Jeden turnus je určen pro zhruba dvacet lidí, kterým se věnuje osm lidí z posádky. Pečlivě vysvětlujeme, jak řídit, jak řadit, co dělat. Nejprve se jezdí pomalu, pak rychleji, na pevném podkladu, pak na písku.

Ale nabízíte zážitkové jízdy i v Česku.

Ano, podobnou záležitost, ale pro více lidí děláme i tady v Česku ve sportovních areálech. To jsou akce určené spíše pro firmy, jejich zaměstnance a obchodní partnery. Většinou se sjede až stovka lidí. V jednom dni si vyzkouší jízdu na všech našich strojích, postavíme pro ně bivak, tedy zázemí s kameramany a techniky, aby si dovedli představit, jak to na závodě skutečně vypadá. Samozřejmě nechybí občerstvení. Nejde ale jenom o to, abychom vydělali. Naším cílem je také dostat tento motoristický sport do širšího povědomí lidí.

Jste obchodníci, takže jste i tento nápad proměnili v podnikatelský záměr a založili jste cestovní kancelář.

Nebudeme mít ale přece cestovku jen kvůli trénování v Tunisu nebo zážitkovým akcím pro firmy. Byznys musí růst. Takže jsme nabídku rozšířili o zájezdy do luxusních destinací po celém světě. Nabízíme velký výběr golfových zájezdů, děláme cesty na míru. Cestovní kancelář má na starosti syn, který se do rodinného byznysu zapojil už při studiu na vysoké škole.

O KM Racing se staráte společně a tiskárnu má na starosti kdo?

Tu už jsem z velké části předal do rukou manažerů, zaměstnanců, které jsem si za těch pětadvacet let vychoval. Celé naše podnikání je ale v symbióze, všechno to spolu souvisí. Tiskárna zaplatila moje cesty na Dakar, zkušenosti z Dakaru daly vzniknout firmě na pronájem vozové techniky a předávání zkušeností, jak se stát závodníkem. Závodění nás dovedlo k založení cestovní kanceláře. A katalogy cestovky se tisknou v naší tiskárně.

Kolik máte zaměstnanců?

V tiskárně čtyřicet, v KM Racingu deset, dalších patnáct s námi spolupracuje a v cestovce je to asi pět lidí.

To už je dost. Jak si je vybíráte?

Zaměstnanci jsou velký problém společnosti. Je spousta lidí, kteří se bojí práce. A o mladých lidech ani nemluvím. Ti visí permanentně na sociálních sítích, nedokážou se od počítače odtrhnout. Když přijdou na pohovor, skončíme na tom, že je u volného místa hmotná odpovědnost a to odmítají. Dvacet let si vybírám lidi sám a stále to neumím. Vezmu všechny, kteří mi dokážou odpovědět alespoň na tři otázky a pak čekám, jak se předvedou. Devadesát procent z nich odejde během čtyř dnů samo.

U závodění problém s lidmi není, to jsou nadšenci. A v cestovce? Tam si uchazeči zase myslí, že budou zadarmo cestovat po světě a nic víc. Ale že jde o práci, při které sedíte v kanceláři, vymýšlíte produkt, pak ho musíte ocenit, prodat, a teprve potom s těmi klienty případně odjedete, to nikdo moc nechápe.

Jak o sobě dáváte vědět, jaký je váš marketingový plán?

Díky všem našim aktivitám se setkáváme s ohromným množstvím lidí, a ti o nás dávají reference zase dál. To je nejlepší reklama. Pak samozřejmě využíváme sociální média, internet, máme weby, na kterých se lidé dozví, co nabízíme, co děláme. Závodní tým propagujeme na veletrzích. Dakar je populární, takže nás na ně pořadatelé zvou. Máme tam stánek, vystavená auta, to láká.

Mluvil jste o provázanosti vašich společností. A jak je to po finanční stránce? Ještě dotuje tiskárna vaše cesty na Dakar? Start s jedním závodním kamionem a desetičlenným týmem vás loni vyšel na zhruba 10 milionů korun.

KM Racing už vydělává. Navíc si za ta léta, která se věnuje závodům Rallye Dakar, vybudoval relativně stabilní sponzorské zázemí. Nejnáročnější závod na světě partnerům dokáže zajistit zviditelnění v době konání Dakaru i během zbývající části roku a přináší obrovské možnosti, jak využít atmosféru a emoce, které jsou s Dakarem spojeny. Noví partneři průběžně přibývají.

Jak vypadá ta spolupráce?

Většinou se nejedná jen o umístěné logo na závodním kamionu, ale o celý soubor služeb. Je to například mediální ohlas, zajištění unikátního obsahu pro komunikaci v rámci sociálních sítí, spojení produktů partnerů s tváří závodníků a adrenalinem, který závod přináší, eventy pro zaměstnance u nás i v zahraničí.

Nemusí se vždy jednat jen o přímou finanční podporu. Příkladem může být projekt veřejného sponzoringu Todokazeme.cz, kdy zákazníci programu ibod mohou prostřednictvím bodů, které získají za své nákupy v různých obchodech, podpořit oblíbeného sportovce, v tomto případě syna Martina. A Martin na oplátku poskytuje zajímavý program pro fanoušky, kteří se zasláním ibodů stávají členy jeho týmu. Například jeden z nich se zúčastní Dakaru 2016.

A jaké máte plány do budoucna?

Dál chceme spojovat příjemné s užitečným. Rozšiřovat a zkvalitňovat stávající podnikání a zároveň rozvíjet nové aktivity. Nedávno jsme v Sedlčanech otevřeli první ze sítě čerpacích stanic KM Racing Oil. Nové aktivity nás zajímají, pokud dávají smysl v kontextu celého našeho podnikání. A samozřejmě se chystáme na Dakar.