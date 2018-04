Výše platu už není nejdůležitější. Práce musí člověka bavit

Výsledky Sodexo Zaměstnavatel roku 2015 Kategorie nad 5 000 zaměstnanců 1. ArcelorMittal Ostrava a.s.

2. Škoda Auto a.s.

3. Siemens, s.r.o. Kategorie do 5 000 zaměstnanců 1. Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o.

2. FOXCONN CZ s.r.o.

3. AGC Flat Glass Czech a.s.

Progresivní zaměstnavatel roku - do 500 zaměstnanců 1. JABLOTRON ALARMS a.s.

2. LAPP KABEL s.r.o.

3. Zebra Technologies Czech Republic

Nejžádanější zaměstnavatel roku 2015 mezi studenty vysokých škol 1. Google Czech Republic, s.r.o.

2. KPMG Česká republika, s.r.o.

3. ŠKODA AUTO a.s. Zaměstnavatel bez bariér McDonald`s ČR spol. s r.o