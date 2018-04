Kvůli svému psovi začal vyrábět granule. A prodává po celé Evropě

Jak jste se k podnikání s psím krmením dostal? Původně jste nabízeli fólie na okna.

Když jsem si pořídil prvního psa, tak jsem se začal zajímat o krmení. Zvíře to kupované totiž špatně přijímalo. Pak jsem si řekl, že do petshopů chodí hodně lidí, že je to dobrý byznys. Vzniklo to původně jako divize, nechtělo se mi zakládat novou firmu. Máme zkušenosti s dovozem z Ameriky, takže jsme udělali e-shop a začali dovážet krmení.

Nenarazili jste na nějaké problémy? Přece jen psí granule jsou na rozdíl od okenních fólií zemědělský produkt, platí pro ně jiné předpisy.

Přesně tak, výrobce musí mít spoustu certifikací. Evropská unie měnila pravidla - nově museli mít certifikace i dodavatelé surovin, jsou tam speciální požadavky na skladování. My jsme dostali nabídku od našeho hlavního dodavatele zásobovat celou EU, ale znamenalo to samozřejmě odebírat velké množství zboží.

Firma Pučálka Začínala před více než 20 lety s dovozem okenních fólií. V roce 2008 se majitelé rozhodli v rámci divize mateřské firmy dovážet krmivo pro psy z USA. Společnost distribuuje psí granule do mnoha zemí Evropské unie. Před pár lety uvedla na trh i vlastní psí krmivo Marp.

Kam krmení vyvážíte?

Vlastní značku i ty americké vozíme asi do dvanácti zemí Evropské unie. Jednali jsme i o vývozu do Ruska, jenže tam jsou obrovské legislativní překážky převážně u amerických značek. Jinak nám ale každé dva tři měsíce přibude odbytiště, nově je to třeba Dánsko, z čehož mám radost. Je to bohatá země, mají tam poměrně hodně psů a chtějí se o ně dobře starat.

Narážíte na místní konkurenci?

Ta je v našem oboru velice silná, od nezávislých značek až po velké korporace. My se snažíme to příliš neřešit a soustředit se na své produkty.

Před dvěma lety jste vyvinuli vlastní značku psího krmení. Proč ji vyrábíte ve Velké Británii?

Výhodou použití jiné než vlastní továrny je to, že se můžeme na sto procent soustředit na svůj produkt a nemusíme řešit vytížení kapacity, aby výroba dávala smysl. Většina větších a moderních továren musí dělat i krmiva nižší kvality, aby se jim výroba vyplatila. Navíc továrna na výrobu granulí je poměrně drahá záležitost. Zabere také mnoho místa, takže potřebujete velké pozemky. Z tohoto důvodu jsme se rozhodli nechat si krmivo vyrábět v cizině. U nás by to bylo technologicky velmi komplikované, pokud by to vůbec šlo.

Jak vytváříte vlastní recepturu?

Když jsme začali dovážet další značku krmení z USA, tak jsem se seznámil s majitelem firmy. Byl jsem navštívit jejich výrobnu a naučil jsem se spoustu věcí: jak se granule vyrábějí, co v nich má a nemá být. Složení bylo jiné, poměrně specifické. Na podobném principu jsme vystavěli naši značku. Já řeknu, kolik má být v krmivu bílkovin, kolik tuků a pak se to dolaďuje v té továrně, kde je třeba pět výživářů, přidávají se vitaminy podle standardů, které vydává americká nebo evropská asociace výrobců krmiv.

A když ten koktejl namícháte, necháte psy, aby ho vyzkoušeli?

Každé krmení s novou recepturou ochutnají nejdřív mí psi, jsou to takoví testeři. Máme v granulích suroviny, které se běžně nepoužívají: bylinky, sladké brambory, jehněčí a krůtí tuk, zvěřinu. V jedné receptuře je angus - hovězí maso. Děláme i přírodní žvýkací pamlsky z indických buvolů, různé části - ocasy, krkavice, penisy - jenom maso. Určitě je hodně znát, když psovi začnete dávat kvalitní krmení: na vitalitě, na zažívání i na stolici.

Jak je to vlastně s kvalitou psích granulí v tuzemsku?

Stejně jako u jiných výrobků i u krmení pro psy existují značky, které odpovídají kvalitě a nabízejí to, co zákazník očekává. Na druhou stranu jsou i takové, které se dost přeplácejí. Strašně moc lidí se orientuje podle ceny, což je v podstatě správně, ale vyskytují se výjimky, kdy je za vysokou cenu k dostání v zásadě šrot.

Podle čeho tedy psí jídlo vybírat?

Důležité je složení. To jediné řekne, jestli je krmivo kvalitní. V potaz je potřeba brát to, že někteří výrobci používají jen čerstvé maso, díky čemuž může být v krmivu méně bílkovin než v tom se sušeným masem. Dneska jsou na trhu špičková krmiva, která jsou postavena na sušeném mase a neobsahují žádné obiloviny, což je moderní trend ve výživě psů.

Zajímají se vůbec chovatelé o složení granulí?

Překvapuje mě, že jsme největší pejskařský národ, ale lidé se o krmivo starají málo. Přitom stačí vzít pytel a přečíst si etiketu. První, co vám řekne, jestli je krmení dobré, je to, když si ty ingredience představíte. Maso v pořádku, ale co jsou živočišné proteiny?

Napovědět může i expirace, pokud je třeba 24 měsíců, budou tam nějaké konzervanty, normální je rok. Dalším paradoxem je i to, že se chovatelé často shánějí po krmivu bez obilovin, ale jako pamlsky dávají piškoty. Zamyslet by se přitom měli i nad takovouto odměnou, přestože jí pes dostane třeba 10 gramů denně.

Hraje ve výživě psů roli i druh masa?

Dříve bylo psí krmení založené jenom na kuřecím mase. Dnes je nejběžnější jehněčí, protože je dobré pro psy, kteří mají alergii nebo citlivější zažívání. Čím dál tím více psů má intoleranci na kuřecí. Snažíme se mít v granulích vždy jeden druh masa, aby chovatelé měli možnost vyhnout se krmení, se kterým mají jejich psi problém, tím se lišíme od ostatních výrobců.

Dá se říct, co by měl pes ve stravě správně dostávat?

Úplně ne, pořád se to mění. Dříve se říkalo, že pes nemůže brambory, dnes jsou nejlepším zdrojem kvalitních uhlohydrátů. Pes je nemůže syrové, ale když projdou vysušením, tak jsou lehce stravitelné. Snažím se o tom psát, jsem v kontaktu s výživáři, mám školení a zkušenosti z Ameriky, kde je vývoj na špici. Ale že by třeba veterinární správa řekla, že tam něco má, či nemá být, to ne.

Jaké mají psi chutě?

Je to individuální, podobně jako u lidí. Některým vůbec nechutná ryba, jiní ji milují. U nás hodně funguje to jehněčí a nejsou na ně alergické reakce. Jsou i psi, kterým nechutná syrové maso nebo určitý typ granulí. Existují také psi vegetariáni, ne z přesvědčení majitele, ale prostě odmítají maso. Pro takové se hodí vegetariánské granule.

Může špatné krmení způsobit psům problémy?

Jistě, intolerance se projevuje zvracením a průjmem, alergie zase tím, že se pes začne drbat, má zánět kůže, veterináři mu dají antibiotika a nedojde jim, že by to mohlo být z krmení. Většina zvěrolékařů výživu psů běžně neřeší a doporučí značku, kterou jim dodavatel doveze.

Plánujete v budoucnu rozšíření firmy?

Žádná expanze zatím v plánu není, jsme malá společnost, divize granulí pro psy má jen deset stálých zaměstnanců.