Máš výpověď. Ale pomůžeme ti

S výpovědí se člověk vyrovná lépe, pokud vidí možnost uplatnit se jinde, aniž je závislý na pravidelném sledování pracovní nabídky v tisku či na internetu. Usnadnit hledání mu může poradce, kterého na tuto službu najal zaměstnavatel. A také ho zaplatil.



N ová práce do několika měsíců. Jak to?



Výše zmíněný servis pro zaměstnance propuštěné z důvodu zrušení jejich místa (ne tedy z vlastní viny) se nazývá outplacement. Pojem lze volně chápat jako poradenství při změně zaměstnání. Poradce má umožnit člověku uvědomit si jeho silné i slabé stránky. Pomůže mu vytipovat si firmy, v nichž by mohl pracovat.

Naučí jej chovat se u pohovoru, představit své přednosti během minuty a půl, reagovat i na překvapivé otázky personalisty, napsat správně životopis.



Obvykle účastníci outplacementu naleznou vhodné místo do tří až šesti měsíců. "Záleží na jejich pracovní pozici, na tom, v kterém regionu práci hledají, ale hlavně na okolnosti, jak jsou sami aktivní," říká Klára Lichá z divize kariérové poradenství společnosti Adecco. "Outplacement však nemá propuštěnému zaměstnanci nalézt práci a přinést mu ji jak se říká pod nos. I když to mnoho lidí očekává," dodává Klára Lichá.



P omoci mohou rady i hra



Program outplacementu lze využít pro jednotlivce i pro více lidí najednou. "Osobně mi usnadnil orientaci v nové nepříjemné situaci. Ujištění, že se v ní ocitlo mnoho dalších lidí a že rozhodně není bezvýchodná, mě povzbudilo. Zároveň mi velmi pomohly dobré rady, například jak správně napsat životopis," říká Jiří Rabel, bývalý obchodní ředitel společnosti Allied Domecq. Ta zrušila svou pobočku v České republice poměrně nedávno a pan Rabel dnes pracuje na novém místě.



Podpora a pocit, že není vše ztraceno, je pro propuštěné důležitý. Dokážou čelit své situaci a mají čas na uvědomění si svých schopností a předností. Dotazníky a teorie jsou oživeny hrou, která prolamuje ledy.



V pátrání po silných stránkách člověka může například pomoci tabulka vlastních dovedností. Do svislého sloupce se po řádcích napíšou hodnoty "rád je využívám", "nevyhledávám je" a "vyhýbám se jim", do vodorovných sloupců "ovládám", "neovládám", "chtěl bych se naučit".



Účastníci outplacementu pak vkládají do políček tabulky karty s popisem konkrétních dovedností, podle toho, jak se vepsané hodnoty protínají. "Je třeba pojmenovat činnosti, které člověk dělá velmi rád, které umí, a naopak, kterým by se věnovat nechtěl," vysvětluje konzultantka společnosti DBM Kateřina Nábělková. "Stává se, že člověk by něco dělal rád, ale neumí to. Pokud má zájem, jsme schopni ho v této oblasti dále rozvíjet," dodává.



O utplacement je doma spíše v zahraničí





Pomoci mu najít jinou práci 46 %

Dát odstupné nad rámec zákona 19 %

Nic navíc není potřeba 18 %

Nabídnout jinou práci uvnitř firmy 10 %

Odbornou pomoc a školení, jak si hledat práci 8 %



Hlasovalo 415 lidí.

Zdroj: www.jobs.cz

Zatímco v mnoha zemích západní Evropy a USA firmy outplacement běžně využívají, čeští zaměstnavatelé jej většinou považují spíše za zbytečný luxus. Navíc mnozí jejich zaměstnanci nad nějakým školením po svém propuštění odmítavě mávnou rukou. "Outplacement v Česku využívají převážně zahraniční firmy," potvrzuje Klára Lichá. Roli tu nehraje jen pocit, že za takovou službu je škoda každé koruny. "Souvisí to s vývojem personalistiky, uměním hospodařit s lidmi a s tím, co v nich je," míní Nábělková.Podle ní outplacement využívají zaměstnavatelé, kteří cítí za propuštěné zaměstnance morální odpovědnost a budují si image někoho, kdo se o své zaměstnance stará. Dobře vědí, že seriózně propuštění lidé odcházející bez zášti, jsou dobrá reklama pro firmu. Jako doplněk outplacementu je možné využít přípravu pro manažery, aby dokázali výpověď správně načasovat, nedali ji například před Vánocemi, a aby se naučili vhodně reagovat na chování zaměstnance, který výpověď právě dostal.

P roč investovat do propuštěného zaměstnance?