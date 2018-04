Máte ještě spoustu staré dovolené? Děláte chybu, říkají psychologové

Víte, že australští křováci údajně strávili prací pro zajištění svých potřeb jen dvě hodiny denně? V první polovině 19. století už byla běžná pracovní doba v Evropě 12 až 14 hodin, před první světovou válkou se ve většině států pracovalo 10 až 12 hodin denně. A od roku 1918 máme zákonnou osmihodinovou pracovní dobu.

Zdálo by se, že alespoň ve vyspělém světě přicházejí k rozumu a rozhodli se nestrávit celý život v práci. Ovšem zaklínadlo efektivity a možnost vydělat si opět dovedly mnoho lidí k více než deseti hodinám práce za den.

Dovolená nabízí odstup od běžného rytmu

O to důležitější je dovolená. Je totiž víc než jen relaxace. Je to vymanění se ze stereotypu. Dovolená je téma pro diskusi s přáteli i předmět denního snění. Jistě se na ni můžeme dívat jako na finanční odměnu - bereme peníze za nic, ale co když je dovolená mnohem víc. Jaké jsou vlastně lidské potřeby? Jídlo, bydlení, bezpečí, vztahy, smysluplná činnost... a také zážitky a otevřená budoucnost.

Psychika má neuvěřitelnou schopnost přizpůsobit se. Jen tak lze vysvětlit, že lidé v různých místech světa žijí zcela rozdílným způsobem života a přesto zažívají radosti a starosti v podobné míře. Dovolená je výdobytkem moderní doby, blahobytu. To, co vám nabízí, je možnost odstupu od běžného denního rytmu. V tom je její význam pro moderního člověka.

Pokud musí člověk myslet na existenční starosti, na dluhy nebo na bezpečí, jeho mozek je tím plně zaměstnán. V práci pak pozornost plně strhávají úkoly, pracovní i vztahové problémy. Dovolená naproti tomu nabídne i prostor pro vaši rodinu a také pro vás.

Proč je v dnešní společnosti dovolená důležitá? Napadá mě odpověď z knihy Malý princ: ten se zeptá prodavače pilulek proti žízni, které ušetří třiapadesát minut týdně, co má s těmi ušetřenými minutami dělat. Prodavač mu odpoví, že každý s tím volným časem může naložit, jak chce. Na to se Malý princ zamyslí: Kdybych já měl padesát tři minut nazbyt, šel bych docela pomaloučku ke studánce a tam bych se napil.

Máte ještě starou dovolenou za rok 2011?