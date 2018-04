Máte na hypotéku? Možná se mýlíte

Pavel (30 let) žije se svojí přítelkyní Evou (26 let) v menším pronajatém bytě v centru středně velkého města. Pavel pracuje jako truhlář, Eva je účetní. V časovém horizontu šesti měsíců by si rádi pořídili vlastní bydlení, jak z důvodu předpokládaného růstu cen nájemného, tak i z důvodu plánovaného založení rodiny.

Nejsou ještě plně rozhodnuti, jestli si pořídí byt v osobním vlastnictví nebo rodinný dům, ale po předběžném zvážení svých finančních možností zjistili, že jsou schopni do zajištění bydlení investovat maximálně částku 12 000 Kč měsíčně. Situaci se rozhodli řešit hypotečním úvěrem, jelikož nemají k dispozici žádné větší finanční rezervy a stávající úspory by rádi použili na částečné zařízení interiéru. Jakým způsobem vybrat co nejlepší možné řešení situace a jak se zorientovat v množství nabídek na hypotečním trhu?

Jaké máme možnosti?

V současné době je konkurence na trhu hypotečních úvěrů skutečně vysoká, banky se snaží získat každého bonitního žadatele o úvěr. Tento stav by měl Pavel s Evou využít pokud možno co nejvíce ve svůj prospěch a pokusit se získat co nejvýhodnější podmínky, nejlépe prostřednictvím nezávislého finančního poradce, který je schopen objektivně poradit při výběru banky, ale také nastínit reálné možnosti. Počet finančních institucí nabízejících možnost využití hypotečního financování se neustále zvyšuje. V současné době je jich 14.

Na co se zaměřit při výběru?

Velmi důležitým a všeobecně známým kritériem při výběru konkrétní finanční instituce je aktuální nabízená výše úrokové sazby, která se také často stává jediným určujícím faktorem. Banky v tomto případě nevybočují z řady všech ostatních prodejců a neúnavně lákají klienty prostřednictvím médií právě na nízké úrokové sazby.

Stejně tak, jako ve známém přísloví – „Není všechno zlato, co se třpytí.“, je i zde třeba si uvědomit existenci dalších velmi důležitých ukazatelů:

výše poplatku za vyřízení hypotečního úvěru

poplatek za správu a vedení hypotečního účtu

cena znaleckého posudku nutného k vyřízení hypotečního úvěru

nutnost uzavření životního pojištění k zajištění hypotečního úvěru

Teprve po důkladném propočítání při zahrnutí všech těchto ukazatelů můžeme s jistotou říci, zda nám případná sleva 0,1 % z úrokové sazby přinese očekávaný efekt.

Konkrétní řešení

Nebudeme zde porovnávat konkrétní propočty všech bankovních ústavů. Spíše se na tento případ podíváme trochu komplexněji, než pouze jako na otázku řešení bydlení.

Vraťme se tedy k Pavlovi a Evě. Shodli jsme se na tom, že máme k dispozici 12 000 Kč volných prostředků měsíčně. Než se ovšem pustíme do řešení samotné hypotéky, je třeba vzít v úvahu několik důležitých faktorů, které nás v průběhu života mohou potkat. Na prvním místě je to založení rodiny a s ním spojené výdaje. V brzké době se dá očekávat příchod dětí a především už teď je nezbytně nutné myslet na stáří.

Rady a tipy

Pořízení vlastního bydlení je velmi důležitý životní krok spojený často s velkými a dlouhodobými závazky a finančními výdaji.

Než takovýto krok uděláte, měli byste věnovat dostatek času na získání většího množství informací z různých, pokud možno nezávislých zdrojů.

Nerozhodujte se na základě 1 nebo 2 nabídek.

Správný výběr vhodného způsobu financování, typu úvěru a zajištění vám může často ušetřit nemálo peněz a starostí, a to jak nyní, tak i v budoucnu.

Zároveň je důležité nepřecenit své možnosti, tím ovšem nechceme říci: „nestavte pěkné, velké domy…“

Jde především o správné zvážení všech důsledků, které mohou velmi ovlivnit váš budoucí život.

Pavel i Eva mají oba shodně založené stavební spoření, kde bude za necelé 2 roky k dispozici cca 300 tis. Kč. Žádné další spořící produkty však už nevyužívají. Otázku dětí tedy máme vyřešenou dostatkem prostředků ze stavebního spoření.

Zároveň však vidíme, že kromě bydlení je zde velmi aktuální také otázka zajištění příjmů v důchodovém věku, a to především díky výraznému stárnutí obyvatelstva, které může mít za následek postupný kolaps současného důchodového systému. Vždyť už kolem roku 2037 bude „mít“ každý pracující „svého vlastního“ důchodce. To znamená, že pokud chce stát i nadále vyplácet důchody, musí jejich výši buď podstatně snížit, vybírat více peněz od produktivní skupiny obyvatel, anebo výrazně posunout věk odchodu do penze.

K čemu nám potom bude, mít v penzi hezký, velký domek, v kombinaci s řekněme 8 tisícovým důchodem? S 8 tisíci si vystačíme sotva na pokrytí výdajů za bydlení a stravu, jednodušeji řečeno na přežití. A to přece nechce nikdo z nás.

V případě Pavla a Evy vidíme jako reálnou výši splátky za hypoteční úvěr cca 8 tisíc Kč měsíčně, se splatností 30 let. Tím máme na dosah ruky zhruba 1 500 000 Kč, což by mělo postačit jak na koupi pěkného bytu velikosti 3+1, tak i na případnou rekonstrukci. Další 2 000 Kč by měly pokrýt náklady na provoz bytu.

Zbývající 2 000 Kč z výše zmíněných volných prostředků je nutné použít k zajištění životního standardu v důchodu. U Pavla bychom vzhledem k jeho věku mohli doporučit kombinaci uzavření daňově odpočitatelného produktu do 60 let a investici do otevřených podílových fondů – rozložení cca ve výši 1 000 Kč a 800 Kč. Po 11 letech spoření dojde díky investici do fondů k samofinancování druhého produktu po zbývajících 19 let trvání celého spořícího programu. Tím zajistíme nejen rentu 8 tisíc Kč měsíčně po dobu 15 let s výplatou od 60 let věku, ale také částečnou „kompenzaci“ přeplatku hypotéky.

Nikdo nám totiž nemůže s jistotou říci, jakým směrem se budou vyvíjet úrokové sazby. Pokud by došlo k jejich výraznému navýšení, tak se logicky výrazně zvýší i celkový přeplatek hypotéky. Ne ovšem u Pavla - ten bude sice do banky platit vyšší splátku, ale zároveň díky zvýšení úroků vzrostou i výnosy dosud vytvořeného kapitálu.

Na Evu nám zbyla relativně malá částka 200 Kč měsíčně. Zde se jako nejvhodnější varianta jeví penzijní připojištění se státním příspěvkem. Výhledově je samozřejmě i pro Evu možné nastavit vlastní spořící program, ale v současné situaci není příliš vhodné další výrazné zatížení rodinného rozpočtu.

U obou partnerů zatím dochází každoročně k navýšení příjmu, ovšem situace se samozřejmě bude vyvíjet. U Pavla je velmi reálná šance, že si v dohledné době zařídí svoji vlastní dílnu, naopak Eva plánuje mateřství. Možnosti je třeba i nadále vyhodnocovat. Navíc Pavel stále sní o svém vlastním novém domku. Nikdo proto nemůže tvrdit, že co není dnes, nemůže být zítra.