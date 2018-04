Máte na úvěr, nebo ne?

Důležitým kritériem při porovnávání výhodnosti stavebních spořitelen pro čerpání úvěrů jsou požadavky na zajištění a bonitu klienta.

Jako zajištění se používá buď zástava nemovitosti, nebo v případě nižších úvěrů ručitelé. Pro velmi nízké úvěry spořitelny zajištění nepožadují a někdy ani neprověřují úvěruschopnost klienta. Při zkoumání bonity se zjišťuje, zda příjmy budoucího dlužníka jsou natolik dostatečné, aby splátka úvěru příliš nenarušila životní úroveň celé jeho rodiny. K tomu spořitelny používají jako kritérium životního minima a stanoveného koeficientu. Životní minimum vynásobené tímto koeficientem spolu se splátkou úvěru se musí „vejít“ do čistého příjmu budoucího dlužníka, sníženého o případné závazky (splátky úvěrů, půjček, výživné a podobně). A právě ve výši koeficientů a případných dalších vyžadovaných finančních rezerv se spořitelny liší.

Výpočet se provede tak, že se životní minimum vynásobí koeficientem, přičte se splátka úvěru a případná další spořitelnou požadovaná rezerva. Poté se přičtou ostatní závazky, pokud klient nějaké platí. Pokud je tento součet nižší než čisté příjmy, považuje se klient za dostatečně bonitního. V úvahu se vždy berou příjmy obou manželů zároveň.

Pro srovnání nároků na zajištění úvěru a na výši příjmů, které musí žadatel o úvěr Navštivte naši zcela novou sekci stavebního spoření prokázat, byl použit následující příklad. Vybrány byly dvě různé výše cílových částek: 300 000 korun a 500 000 korun. Uvažujeme o úvěru s 40% akontací, nezajištěná výše úvěru (60%) tedy bude v prvním případě 180 000 korun a ve druhém 300 000 korun. Druhá varianta byla zvolena s ohledem na to, že 300 000 korun je u většiny spořitelen hranicí pro možnost zajistit úvěr ručiteli, od vyšší částky je požadována zástava nemovitosti. Výjimkou jsou ČMSS a Wüstenrot, kde je zajištění nemovitostí požadováno až od 500 tis. úvěru. Uvažujeme čtyřčlennou rodinu se dvěmi dětmi ve věku od 6 do 10 let. Životní minimum této rodiny je v současnosti 11 300 korun.

Zajímají vás informace o trhu s nemovitostmi? Zde naleznete zajímavé informace a rady Dnes již všechny spořitelny mají ve své nabídce možnost vybrat si úvěr se 40% akontací. Dříve tomu tak ale nebylo, některé spořitelny zavedly tuto sníženou výši akontace až v minulém roce. (Dříve bylo nutné u většiny spořitelen naspořit 50% z cílové částky, aby vznikl nárok na řádný úvěr ze stavebního spoření.) To znamená, že v současnosti žádají o úvěry klienti, kteří mají ještě staré smlouvy s 50% akontací a zároveň noví klienti ještě nárok na úvěr nemají. Takže uvedený příklad je z tohoto hlediska teoretický, neboť jsou zde pro výpočet použity dnes platné úvěrové podmínky a nové produkty, u kterých však ještě nikdo nemá nárok na řádný úvěr.

V následující tabulce jsou ve čtvrtém a pátém sloupci uvedeny částky, které odpovídají součtu životního minima této rodiny upraveného spořitelnou stanoveným koeficientem a splátky úvěru za měsíc. Vybrány byly z nabídky každé spořitelny produkty určené pro čerpání úvěrů, v rychlých variantách. Ty se vyznačují tím, že u nich rychleji roste hodnotící číslo, nárok na úvěr vznikne dříve, je zde však zároveň stanovena vyšší měsíční splátka úvěru než je tomu u produktů a variant "pomalejších". Tato splátka se počítá stanoveným procentem z cílové částky a je uvedena ve druhém sloupci. (CČ = cílová částka, ŽM = životní minimum)

spořitelna produkt splátka úvěru (% z CČ) ŽM+splátka (CČ 300 tis. Kč) ŽM+splátka (CČ 500 tis. Kč) ČMSS INVEST rychlá 0,8% 13 700 15 300 HYPO NU 0,6% 14 100 15 300 Raiffeisen R-01 0,7% 19 050 20 450 SS ČS rychlá 0,65% (13 250) (14 550) VSS KB rychlá 0,75% 14 225 16 175 Wüstenrot OF 0,7% 13 400 14 800

(Výsledky u Stavební spořitelny ČS jsou uvedeny v závorce, neboť zde výši potřebných příjmů porovnávají s tzv. "postižitelnou částí mzdy", výsledek je tedy jiný než u ostatních spořitelen. V tabulce je částka pro koeficient 1,0.) Žadatelé o úvěr v případě naší vzorové rodiny by tedy museli mít měsíční příjmy minimálně ve výši těchto zde uvedených částek. Z tabulky vyplývá, že nejvyšší příjem by musel prokázat klient Raiffeisen stavební spořitelny. Naopak nejméně náročné jsou ČMSS a Wüstenrot. V případě, kdy bonita klienta není dostatečná, může spořitelna vyžadovat přistupitele k závazku, jinou možností může být také změna varianty spoření z rychlé na nějakou pomalejší s nižší měsíční splátkou.

Výše koeficientů životního minima jednotlivých spořitelen, které byly použity ve výpočtu, jsou uvedeny ve druhé tabulce. Je tu také počet ručitelů, který je vyžadován jako zajištění pro tyto dvě zvolené výše cílových částek, tj. pro nezajištěné částky úvěru v prvním případě 180 000 Kč, ve druhém 300 000 Kč.

spořitelna počet ručitelů pro CČ 300 000 Kč / 500 000 Kč koeficient životního minima + rezerva ČMSS 1 / 1 1,0 HYPO 2 / 3 1,0 + 250 Kč na osobu /měsíc Raiffeisen 2 / 2 1,5 SS ČS 1 / 2 individuálně (1,0) VSS KB 1 / 2 1,0+rezerva 30% splátky navíc Wüstenrot 1 / 1 1,0

Zde je vidět, že největší zajištění vyžaduje HYPO spořitelna spolu s Raiffeisen spořitelnou. Na opačném konci stojí opět ČMSS a Wüstenrot, kterým bude stačit i pro nezajištěnou částku úvěru ve výši 300 000 Kč jeden ručitel.

Můžeme tedy stručně shrnout, že v současnosti by nejdostupnější měly být z hlediska zajištění a požadavků na výši příjmů úvěry u spořitelen ČMSS a Wüstenrot, naopak Raiffeisen spořitelna vychází jako nejnáročnější.

Jaké máte praktické zkušenosti s žádáním o úvěr? Měli jste problémy s prokazováním dostatečných příjmů? Jaké jste museli poskytnout spořitelně zajištění?