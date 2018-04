Máte nadprůměrné příjmy? Dosáhnete na vysoký výnos

Pro investory s vyšším příjmem platí to, co jsme psali již minule: větší množství prostředků umožňuje větší svobodu při rozhodování a širší možnosti rozdělení peněz do různých, na sobě nezávislých aktivech (mají nízkou korelaci). Tato nezávislost je důležitá zejména z důvodu ochrany portfolia před kolísáním hodnoty různých druhů investičních nástrojů. Bohatí investoři si také mohou ve větší míře dovolit investice v cizích měnách, v nichž jsou dostupné prakticky všechny investiční nástroje.

Stejně jako v předešlých dvou skupinách, i mezi majetnými investory existují dva základní druhy investorů. Ti co mají rádi riziko a chtějí vydělat co nejvíce a ti, kteří v investování vidí jenom prostředek na uložení dočasně volných peněžních prostředků a výnos není až tak důležitý, hlavně že peníze neztratí svou hodnotu.

Tradiční nástroje nesmějí chybět

Základ portfolií by měly tvořit, podobně, jako tomu bylo v minulých dílech, klasické investiční nástroje, jako jsou akcie, dluhopisy a nástroje peněžního trhu. Samotné akcie, jako hlavní nástroj dynamických investorů, jsou pro bohatší skupinu investorů samozřejmě lehko dostupné, ať už jde o domácí tituly, nebo akcie zahraničních společností. Množství brokerských společností a jejich nabídka je vskutku široká.

Pro větší diverzifikaci a snižování rizika jsou ale doporučovány i jiné nástroje, které vám dovolí vydělat na akciových trzích. Na výběr jsou fondy, které jsou dostupné v české koruně i v jiných cizích měnách. Cizoměnových fondů je samozřejmě větší množství a investoři tak mají mnohem volnější ruku při výběru těch správných strategií. Kromě fondů jsou ale na trhu také strukturované produkty, jako jsou certifikáty a indexové akcie – ETF, které nabízejí výnosy z pohybu akciových indexů (ETF, indexové certifikáty), ale i jiných podkladových aktiv (další druhy certifikátů).

Podílové fondy rovněž umožňují ukládat prostředky do dluhopisů (jelikož s výjimkou hypotečních zástavních listů jsou dluhopisy samotné pro běžné investory prakticky nedostupné), a současně nabízejí možnost investovat najednou do více druhů investičních nástrojů najednou (smíšené fondy, fondy fondů). Tyto nástroje využijí dynamičtí i konzervativní investoři, protože nabízejí vyvážený poměr rizika a výnosu.

Pro nejkonzervativnější investory jsou vhodné zejména fondy peněžního trhu, případně garantované fondy, které sice nabízí možnost podílet se na vývoji akciových trhů, zároveň ale garantují navrácení alespoň investované částky.

Alternativní způsoby zvyšují diverzifikaci

Pokud se vám zdá, že by se do vašeho širokého portfolia hodilo také něco „nezvyklého“, můžete určité procento peněz investovat do alternativních nástrojů. Ty mohou kromě zajímavého zhodnocení plnit zejména úlohu dobrého prostředku k uchování trvalé hodnoty v dlouhém horizontu, nebo naopak mohou plnit úlohu nejdynamičtější složky portfolia s vysokým výnosovým potenciálem, ale také vysokou mírou rizika. Podle přístupu k riziku pak budou tyto nástroje zabírat také určité procento portfolií v jednotlivých skupinách investorů.

Sem patří například zlato (ve formě zlatých prutů a mincí), diamanty, případně umělecká díla apod. Diamanty jsou oblíbenou formou zajištění zejména v dobách nejistých, kdy dokážou zajistit svým majitelům ochranu jejich majetku například v období vysoké inflace, recese apod.

Drahé kovy, a zejména zlato jsou na tom podobně jako diamanty. Zejména v posledních letech a měsících se zlato ukázalo jako výhodná investice a jeho cena po korekci v polovině roku opět stoupá. Posilování napomáhá zejména zvyšující se poptávka a nejistota kolem vývoje dolaru. Zlato je ceněno kvůli své „nadčasové vnitřní hodnotě“, nízké korelaci s akciovými trhy a malou závislostí na ekonomických cyklech a změnách v ekonomice.

Tyto vlastnosti dělají ze zlata nebo diamantů skvělý prostředek k efektivní diverzifikaci a snižování celkové volatility portfolia. Určitě však od nich nečekejte roční výnosy v řádech desítek procent. Proto jsou také určeny spíše dlouhodobým konzervativním investorům. Ani u nich by však neměly zabírat více než 10 % portfolia.

Vyšší riziko = vyšší výnos

Investovat do zlata však lze i jinými způsoby, než je nákup zlatých mincí, nebo slitků s vysokou ryzostí. Kromě investice do odvozených instrumentů, jako jsou dluhopisy, navázané na zlato, certifikáty se zlatem jako podkladovým aktivem, nebo podílové fondy investující akcií společností zabývajících se zlatem, je asi nejschůdnější možností komoditní futures.

To už se však dostáváme k derivátovým produktům, jež mohou mít jako podkladové aktivum nejen zlato, ale každou běžně obchodovanou komoditu. Kromě futures se dají obchodovat také opce, které se od futures liší ve způsobu vypořádání. Zatímco v případě futures jde o povinnost kupujícího, resp. prodávajícího nakoupit, nebo prodat předmětné aktivum v předem stanoveném čase a za předem dohodnutých podmínek, v případě opce jde o právo. Derivátové nástroje se obchodují na komoditních burzách a podobně, jako je tomu u akcií, přístup na ně zprostředkovávají specializované brokerské společnosti.

Do různých investičních nástrojů je možné investovat také prostřednictvím některých strukturovaných produktů. Mezi ty s nevyšším růstovým potenciálem patří warranty, které při dosahování nadprůměrných výnosů také využívají pákový efekt.

Warranty jsou velmi podobné opcím, existují však mezi nimi určité zásadní rozdíly. Warranty mohou emitovat pouze velké investiční společnosti, nebo banky, případně makléřské společnosti, zatímco opci může vypsat kdokoliv. Další důležitou vlastností warrantů je, že se obchodují v poměru, tzv. ratio (k nákupu/prodeji jednotky podkladového aktiva je zapotřebí několika warrantů), přičemž jedna opce opravňuje ke koupi/prodeji jedné akcie, nebo dluhopisu apod.

Vydělejte na kolísavé měně

Ti, kteří chtějí vydělávat na pohybu měn, mohou dnes jednoduše investovat přímo na mezinárodním devizovém trhu (tzv. FOREX). Zde prakticky neexistuje medvědí trh (ceny dlouhou dobu převážně klesají), ani býčí trh (opak medvědího trhu) a obchody probíhají prakticky po celý den. Stejně jako na komoditní burze se zde využívá obchodování s využitím finanční páky, která umožňuje dosahovat nadprůměrných zisků s využitím malého množství prostředků. Stejně tak je ovšem nutné upozornit, že nadprůměrné jsou i ztráty v případě nepříznivého vývoje. Také přístup na trhu FOREX zprostředkují specializované společnosti, v tomto případě je ale nejrozumnější se obrátit na zahraniční společnosti, které s obchody na forexovém trhu mají dlouholeté zkušenosti a navíc nabízejí zajímavé výhodné podmínky.

Jak již bylo řečeno při zmínce o pákovém efektu, kontrakty na komoditní burze a FOREXu nejsou kvůli vysoké míře rizika určeny pro každého a doporučují se jen investorům se skutečně pevnými nervy, zkušenostmi a pozitivním přístupem k riziku.