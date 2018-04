Máte nervy na vysoké zisky?

Americké akciové trhy v tomto roce zatím ztrácejí. Index S&P 500 poklesl o 2,5 % a technologické tituly prošly výraznou korekcí, při které ztráty dosáhly až 5 %. Mezi hlavní důvody lednového poklesu patří nižší zisky firem, zvýšení cen ropy a další rekordní propad obchodní bilance USA.

Stále se daří velice dobře středoevropskému regionu. Pražská burza si za poslední měsíc připsala více než šest procent a leden zakončila hodnotou blížící se k 1100 bodům. Vývoj ovlivnily extrémní nárůsty cen u firem Unipetrol a Český Telecom. Předpovědi analytiků pro rok 2005 jsou však vesměs pozitivní. Roční výnos domácích akcií odhadují investiční banky na úrovni 10-15%.

N ové akcie – nové příležitosti k investování

Nemovitostní fondy - investice do jistoty?

Pražská burza zažila podruhé v historii uvedení nového akciového titulu – Orco Property Group. Předpokládá se, že akcie nemovitostní společnosti budou zařazeny do prestižního segmentu SPAD , který se rozšíří na osm nejlikvidnějších titulů. Uvedení provázel velký zájem domácích investorů a se zařazením do báze indexu PX 50 by jej měly nakupovat i velké fondy. Vstup Orca na český akciový trh dodá odvahu i dalším potenciálním zájemcům o získání kapitálu přes burzu. Po Českých radiokomunikacích mohou SPAD opustit Unipetrol a spekuluje se i o odchodu Českého Telecomu, a proto je nutné, aby je někdo nahradil. Mezi potencionálními následovníky se nejčastěji zmiňuje Mountfield, Tescoma či Kofola.

Americká centrální banka zvedla úrokovou sazbu o čtvrt procentního bodu na 2,5 % a USA tak mají nejvyšší úrokové sazby ze tří hlavních ekonomik světa. Americké hospodářství však roste vysokým tempem, rostou zisky společností a tedy pokles cen akcií v důsledku dražších úvěrů pro podniky by neměl být výrazný. Očekává se mírné posílení dolaru díky vyšším úrokovým výnosům. Průměrné odhady růstu amerického akciového trhu pro tento rok se pohybují na úrovní 6-8%.

Index Hodnota 30.12.2004 Hodnota 31.1.2005 Změna PX-50 1 032,0 1 096,2 +6,22 % PX-D 2551,1 2 648,4 +3,81 %

Zdroj: BCPP Praha

P eněžní fondy čeká pokles výnosů

Roční výnos českých akciových fondů se počítá na desítky procent a i v lednu byly úspěšné. Podle statistiky UNIS se nejúspěšnějším v lednu stal ISČS Sporotrend, který si připsal více než 4 %. Naopak velice špatně si vedly akcie technologických společností, které se stále nevzpamatovaly ze špatného loňského roku. ČPI - OPF Nové ekonomiky ztratil v tomto roce už téměř sedm procent.

Domácí otevřené podílové fondy Typ fondu Nejlepší výkonnost Nejhorší výkonnost Průměr za kategorii Název fondu Výkon za

1 měsíc Název fondu Výkon za

1 měsíc Akciový ISČS-SPOROTREND +4,08% ČPI - OPF Nové ekonomiky -6,91% +1,09% Smíšený IKS Balancovaný +4,30% ČSOB Středoevropský -0,57% +1,50% Dluhopisový Pioneer – obligační fond +2,32% ČPI - OPF Korporátních dluhopisů +0,11% +1,05% Peněžního trhu ČPI - OPF Peněžního trhu +0,18% IKS Peněžní trh +0,13% +0,15%

Zdroj: UNIS

Dluhopisovým podílovým fondům se vesměs dařilo a průměrné zhodnocení v této kategorii přesáhlo jedno procento. Česká národní banka trh šokovala v lednu snížením úrokových sazeb o 0,25 %. Reagovala tak na stále sílící korunu, ve které vidí překážku v růstu ekonomiky. Guvernér Tůma navíc uvedl, že růst úrokových sazeb je možné očekávat nejdříve začátkem příštího roku. Snížení úrokové sazby povede k růstu cen dluhopisů, zlevnění úvěrů i hypoték. Současně dojde k poklesu úroků z vkladů a snížení výnosu fondů peněžního trhu jejichž průměrný roční výnos 1,98 % je i tak dosti nízký.

I nvestiční tip: dluhopisové emerging markets fondy

Dluhopisové fondy s rizikovější strategií, které investují do zemí s rozvíjejícími se trhy stojí určitě za pozornost. Rozvíjející se trhy jsou velice zrádné a nestabilní, prošly řadou krizí avšak z dlouhodobějšího hlediska patří mezi nadprůměrně ziskové. Emerging markets říkáme malým méně výkonným ekonomikám v Latinské Americe, v Asii, v Africe a východní Evropě, které prochází ekonomickou transformací a jsou často závislé na zahraniční poptávce po jejich zboží. Při bližším pohledu na Index Lehman Emerging Markets, reprezentující trh vládních dluhopisů v rozvojových ekonomikách, zjistíme, že v období deseti let vynesly tyto investice 7,49 % ročně a za poslední rok celých 11,87 %.

Jestliže se český investor rozhodne vstoupit do těchto rizikových podílových fondů, měl by se zaměřit na fondy, které investují do všech zemí emerging markets. Rozkládání rizika je v případě investic tohoto druhu velice důležité, protože rizikovostí se dluhopisy rozvíjejících se trhů blíží akciovým fondům. Investiční horizont je minimálně tři roky.

Dluhopisy rozvíjející se trhy Podílový fond/Index vstupní poplatek Výkon

za 1 rok Výkon za

3 roky p.a. INDEX: Lehman Emerging Markets v USD - 11,87% 16,17% ABN AMRO Global Emerging Markets Bond Fund (USD) 3,00% 12,54% 22,76% HSBC GIF Global Emerging Markets Bond (USD) 5,25% 10,44% 15,85% Julius Bear Emerging Bond (USD) 5,00% 10,91% 15,41% Julius Bear Emerging Bond (EUR) 5,00% 13,40% 14,56% ESPA Bond Emerging Markets (EUR) 3,50% 9,70% 13,02% Activest Lux Emerging Bond (EUR) 4,00% 9,06% 13,00%

Zdroj: Fond Shop

V tabulce uvádíme šestici fondů, která dosáhla za poslední tři roky nejlepšího výkonu ve své kategorii. Když se rozhodneme investovat v dolarech, nejvýnosnější fond z devíti fondů dostupných na našem trhu, je ABN AMRO Global Emerging Markets Bond Fund. Za pět let zhodnotil majetek podílníků o neuvěřitelných 162 %. Zaměřuje se na investice do převoditelných cenných papírů vynášejících úrok na rozvojových trzích v USD a v místních měnách. Vstupní poplatky u tohoto fondu patří k těm nižším a minimální vklad představuje 1 000 USD. Agresivní investiční strategie však způsobuje, že fond patří k nejvíce volatilním ve své skupině a míra kolísání jeho kurzu je vysoká.

V případě, že se chceme vyhnout dolarovému měnovému riziku, je možné investorům doporučit podílové fondy denominované v euru, vůči kterému česká koruna dlouhodobě posiluje. V tomto případě se investice fondu, které nejsou realizovány v EUR zajišťují proti měnovému riziku, nebo se nakupují dluhopisy denominované přímo ve evropské měně. Dluhopisy rozvíjejících se trhů by měly sloužit spíše jako doplněk portfolia investora s větší toleranci k riziku, který má zájem zvýšit výnosnost svých investic a nespoléhat jenom na akcie.

Jaké jsou vaše zkušenosti s investováním do fondů rozvíjejících se trhů? Myslíte si, že investovat do dluhopisů zemí v Latinské Americe, v Asii nebo Africe je jenom pro silné povahy? Těšíme se na vaše názory a připomínky.