Máte o ni strach? Tak si ji pojistěte!

Ačkoli je škoda, že ČSOB nepřebírá odpovědnost za škodu vzniklou zneužitím karty okamžitě (jako například Komerční banka nebo Citibank), ale až od půlnoci dne ohlášení ztráty či krádeže karty, nabízí svým klientům pomocnou ruku z trochu jiného úhlu. Od 1.7. letošního roku si může majitel platební karty u ČSOB takové škody pojistit. Jedná se konkrétně o škody, které vzniknou během 24 hodin před nahlášením ztráty či krádeže karty a v době, než banka převezme odpovědnost za možné ztráty v důsledku zneužití karty. Banka ČSOB tuto službu nabízí ve spolupráci s ČSOB Pojišťovnou.

Není pochyb o tom, že toto řešení je horší než plné přebrání odpovědnosti okamžitě po nahlášení ztráty karty. Zároveň je ovšem výhodné, že se pojištění vztahuje na dobu až 24 hodin před vlastním nahlášením ztráty karty. Převáží tedy výhody či nevýhody?

První nevýhodou je podmínka, že podvodná transakce, za kterou má banka přebírat zodpovědnost, nebude provedena s použitím PIN kódu. Je to logické. Kód PIN znáte jen vy a nikdo jiný. Pokud by někdo zneužil vaši kartu a použil přitom tento přístupový kód, pak pouze vaší vinou (PIN by byl poblíž ukradené karty nebo byste jej například někomu sdělili). Takovýto přístup však banka pochopitelně považuje za nepřípustný a není proto důvod, aby za něj brala zodpovědnost.