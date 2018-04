Máte problémy s kolegou?

Třeba je hlučný kolega přístupný rozumné domluvě, aby ztišil své projevy, aby vyřizoval své hlasité hovory mobilním telefonem poněkud stranou našeho stolu, aby nepouštěl tak nahlas rádio, které nás ruší. Pokuste se s ním o tom domluvit. Nezačínejte však domlouvání tím, co zajímá vás. Začněte tím, co zajímá vašeho kolegu. Zdůrazněte, co bude mít on sám z toho, že vám vyhoví (naši větší ochotu mu vyjít vstříc jinde, celkově lepší atmosféru a pohodu…).

A když kolega své projevy změnit nechce? Pátrejte, zda je možné a průchodné omezit s ním kontakt. Může se někdo z vás přemístit do vzdálenější místnosti? On sám asi stěhováním nebude nijak nadšen. A když iniciativa vzešla od vás, bude kolega asi chtít, ať si námahu se stěhováním podstoupíte vy. Zvažte výhody a nevýhody setrvání i přesunu, porovnejte je a podle toho se rozhodněte. Čím více máte v práci spojenců v názoru na inkriminovaného kolegu, čím většímu počtu spolupracovníků je daný kolega nepříjemný, tím větší máte jednací výhodu.

Až posledním arbitrem sporu by měl být šéf. Nejdřív je vhodné jednat s nepříjemným kolegou samotným. Rovnou ho obejít znamená spolehlivě si ho poštvat proti sobě. Ani pak není řešení nemožné, ale bude více bolet.

Pokud je důvodem antipatií neurčitý pocit, zkusme si do něj vnést jasno. Nemá kolega pouze některé fyzické znaky společné s někým, kdo se k vám v minulosti zachoval špatně? (Dvakrát jste například zažili nechutný podraz - a vždy byl podrazníkem brýlatý blonďák. Od té doby vám jsou všichni brýlatí blondýni nesympatičtí.) Lidská psychika často zobecňuje hlava nehlava, zejména ráda strká všechny do jednoho pytle v negativním smyslu. Dostatečným řešením je často pouze to, že si tuto zkreslující vlastnost lidské psychiky uvědomíme. A můžeme být navíc hrdí na to, že umíme myslet trochu jako pan Freud z Příbora, který to svým bystrým postřehem dotáhl až na dnešní padesátišilinkové bankovky.

BESSEL KOK

zástupce generálního ředitele Českého Telecomu

"Nesnažte se odstranit vaše pocity 'nesympatičnosti' - ony totiž rozhodně nezmizí. Zkuste se však zaměřit na ta témata, na která máte s vaším kolegou (kolegyní) stejný názor. Vaše spolupráce, či chcete-li váš nový model spolupráce, by se pak měl odvíjet právě od těchto témat."