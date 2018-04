Máte problémy s podřízeným? Jak na něj

Není ojedinělý případ, kdy nastanou problémy s kolegou – nezapadá do týmu, špatně se s ním komunikuje, reaguje podrážděně na zadání úkolu. Co s ním? Okamžitě vyloučit z týmu? To ne. Zkuste si k němu najít cestu.