Máte šanci na úvěr ze stavebního spoření?

Kdy má klient nárok na řádný úvěr

smlouva musí trvat alespoň dva roky

když naspoří 30 až 40 procent z cílové částky (dle spořitelny)

odpovídá parametru stanovenému spořitelnou

Částka, ke které se klient musí dopracovat vlastními silami a s podporou státu, je u většiny spořitelen 40 procent ze sjednané cílové částky, Wüstenrotu stačí 30 procent a ČMSS akceptuje v případě úvěru Perspektiv 35 procent cílové částky. „Postupem času lze očekávat další snížení – vždyť ještě nedávno zcela běžně požadovaly všechny spořitelny, aby poměr naspořené a půjčené částky byl 50:50,“ vysvětluje finanční poradce Tomáš Kučera.

Nejméně průhledná je poslední podmínka: říká se jí například hodnotící číslo či parametr ohodnocení. Její výši i způsob výpočtu stanovuje sama spořitelna. Jednoduše by se dalo říct, že záleží na tom, kolik peněz na smlouvě je, jak dlouho a kolik již přinesly úroků. Čím víc úroků v krátké době, tím je řádný úvěr blíž. Díky této podmínce jsou deklarované dva roky obvykle jen hypotetickou představou. Úvěr by po tak krátké době dostal ten, kdo by hned po založení smlouvy dal na účet téměř polovinu cílové částky a čekal, až úroky a státní podpora udělají své.

Úrokové sazby, které stanovují spořitelny za takzvané řádné úvěry, se pohybují od 3,7 do 5 procent ročně. Sazba je plně srovnatelná s hypotékami, i když se zdá o něco vyšší, její nespornou výhodou je to, že se nemění po celou dobu úvěru.

Jde to i rychleji

O úvěr ze stavebního spoření však můžete požádat ihned po založení smlouvy. Nebude to však úvěr řádný, nýbrž překlenovací. Jeho výhodou je, že je rychlý. Nevýhodou jsou o něco vyšší úrokové sazby a to, že je platíte z více peněz, než kolik skutečně potřebujete půjčit.

Proč se úrok platí z více peněz

klient má 100 000 korun a potřebuje co nejdřív 150 000 korun

stavební spořitelna mu nabídne překlenovací úrok se sazbou 5,5 procenta ročně

klient uzavře smlouvu a vloží na ni svých 100 000, aby dosáhl řádného úvěru co nejdřív (minimálně ale za 2 roky), a vezme si úvěr překlenovací hned

spořitelna schová jeho 100 000 a připisuje k nim státní podporu a úrok zatím mu půjčí jiných požadovaných 150 000 korun, ze kterých bude klient až do doby nároku na řádný úvěr platit úrok, zmiňovaných 5,5 procenta ročně