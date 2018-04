Máte z akcií strach? Vsaďte na stabilnější dluhopisy

Nedávný pokles cen na akciových trzích vyvolaný výrazným propadem čínského akciového trhu ovlivnil investory prakticky po celém světě. Přestože byla tato korekce po dlouhém a výrazném růstu akcií více méně očekávána, odliv 1,8 mld. dolarů z akciových trhů v průběhu jednoho týdne svědčí o tom, že investoři nejsou ochotni tyto výkyvy akceptovat. O tom, jestli pád způsobily vysoké ceny akcií, nebo velké objemy výprodejů hedge fondů lze jenom spekulovat. V každém případě je i po třech týdnech na trzích patrná nervozita a předpovědi dalšího vývoje oscilují od nejoptimističtějších (krátkodobá korekce následována dalším růstem) až po vcelku pesimistické (začátek dlouhodobého medvědího trendu, akciové trhy budou delší dobu klesat).

Právě tato nejistota nahrává příznivcům konzervativních investičních nástrojů, především dluhopisů, které se tak dostávají do pozornosti všech investorů, kteří hledají adekvátní, a zejména méně rizikovou alternativu k akciím. I když ani samotné dluhopisy nejsou zázrakem řešícím problém volatility portfolia a po zkušenostech z minulého roku musí být každému jasné, že i ony mohou zaznamenat období poklesů cen. V kombinaci s jinými investičními nástroji však svoji úlohu konzervativní složky portfolia plní dobře.

Pro méně otrlejší povahy, které podobný vývoj, jaký dnes vidíme na akciových trzích, nejsou schopny překousnout, je pak investování do dluhopisů jednou z možností, jak se vyhnout stresu na akciových trzích a neprodělávat na nevýhodných termínovaných účtech v bance.

Co lze od dluhopisů očekávat?

Dluhopisy (také bondy, obligace) jsou, již podle názvu, dluhové cenné papíry, na jejichž základě je emitent (vydavatel) povinen vyplatit investorovi v předem stanovené době nominální hodnotu (par value) a úrok (kupón). Dluhopisy jsou obchodované na burze, nebo na mimoburzovním trhu, kde se jejich cena mění na základě nabídky a poptávky a jen výjimečně je investoři nakupují za nominální hodnotu. Kupón je nejčastěji vyplácen ročně nebo půlročně (běžné zejména v USA) a může být pevně stanoven, nebo může být pohyblivý (navázaný například na referenční sazbu – LIBOR, PRIBOR apod.).

Dluhopisy jsou, na rozdíl například od akcií, cenné papíry (CP) s pevnou dobou splatnosti, většinou od jednoho do třiceti let. V minulosti byly i u nás běžné tzv. nekonečné dluhopisy s velmi nízkým kuponem, v současnosti se také výjimečně objeví dluhopisy se splatností padesát, nebo dokonce sto let. Díky předem známým příjmům ve formě kupónu jsou výnosy dluhopisů nižší, než u akcií, ale také riziko ztrát a výkyvy ve výnosech jsou mnohem nižší.

Tržní cenu dluhopisu ovlivňuje mnoho faktorů. Základem při určování tržní ceny dluhopisu je úroková sazba, která se v průběhu času mění a tím ovlivňuje také cenu dluhopisu (nominální hodnota, kterou investor při splatnosti dostane, se však nemění). Při růstu úrokové sazby pak klesá současná hodnota budoucích příjmů z dluhopisu a klesá i jeho tržní cena, při poklesu úrokové sazby tedy cena dluhopisu roste. Dalšími faktory ovlivňující úrokové sazby a tím i cenu dluhopisu, jsou například inflace (růst inflace působí na cenu dluhopisů nepříznivě), měnový kurz (posilování měny působí na cenu příznivě), fiskální politika, vývoj ekonomiky apod.

VYDĚLEJTE INVESTOVÁNÍM

Do jakých podílových fondů můžete investovat? VYDĚLEJTE INVESTOVÁNÍM

Výnosy dluhopisů ovlivňuje také doba splatnosti. Prostředky jsou vázány na delší dobu a riziko pohybů úrokových sazeb a změn cen je také vyšší. Dluhopisy s delší splatností proto také reagují na změnu úrokových sazeb mnohem citlivěji, než dluhopisy s kratší dobou splatnosti.

I když jsou dluhopisy všeobecně považovány za málo rizikové CP, i ony jsou členěny na více rizikové a málo rizikové podle toho, kdo je emitentem, resp. ve které zemi jsou dluhopisy emitovány. Nejméně rizikové dluhopisy, od nichž ale nemůžeme očekávat kdovíjaké výnosy, jsou státní dluhopisy emitované vládami vyspělých zemí, jako jsou USA, země západní Evropy apod. Vyšší výnosy, ale také riziko nesplacení můžeme očekávat od státních dluhopisů rozvíjejících se zemí (emerging markets), kam patří země východní Evropy, Asie nebo Jižní Ameriky.

Velmi oblíbeným konzervativním investičním nástrojem jsou také dluhopisy emitované velkými nadnárodními korporacemi, bankami a finančními institucemi, které jsou oceněny ratingem v investičním stupni (BB+ a vyšší). Dluhopisy společností s horší bonitou (rating BB a nižší) pak emitují tzv. dluhopisy s vysokým výnosem (high yeld bonds), u nichž je kromě vyššího výnosu nutné počítat také s vyšším rizikem nesplácení závazků. Speciální skupinou firemních dluhopisů jsou pak prašivé dluhopisy (junk bonds), které vydávají společnosti, jejichž perspektiva je nejistá (velmi mladé firmy, firmy, které se dostaly do problémů apod.) a tím pádem riziko nesplacení je velmi vysoké.

Existují také jiné skupiny dluhopisů, jako jsou například inflačně vázané dluhopisy, konvertibilní dluhopisy nebo katastrofické dluhopisy. Inflačně vázané dluhopisy (inflation linked bonds) jsou vázány na vývoj inflace, kdy se při rostoucí inflaci zvyšuje nominální hodnota i kupón dluhopisu a dokáží tak přinášet reálný výnos i v případě vysoké inflace. Konvertibilní dluhopisy jsou dluhové cenné papíry, které je možno za určitých podmínek vyměnit za akcie společnosti, která dluhopis emitovala. Katastrofické dluhopisy zase emitují pojišťovací a zajišťovací společnosti kvůli přenesení rizik spojených s vysokými náklady v případě velkých katastrof. Jejich vysoké výnosy jsou ale vykoupeny možností ztráty všech investovaných peněz.

Zvláštní skupinou jsou také hypoteční zástavní listy (HZL), které se na rozdíl od jiných skupin dluhopisů emitují také v malých objemech a jsou běžně dostupné i drobným investorům. Ty jsou považovány za jedny z nejbezpečnějších CP, jelikož jejich bezpečnost je zajištěna jak pohledávkami bank z hypotečních úvěrů, tak i zástavním právem na reálně existující nemovitosti. HZL vydávají hypoteční banky při získávání prostředků na poskytování hypotečních úvěrů.

Jelikož jsou dluhopisy běžně emitované pouze ve velkých objemech, nedostupných běžným klientům, musejí je drobní investoři nakupovat prostřednictvím jiných produktů. Nejlepší možností jsou podílové fondy, kterých je u nás k dostání dostatek, a to jak v domácí měně, tak v cizích měnách (nejvíce samozřejmě v EUR nebo USD).

DAŇOVÉ FORMULÁŘE ONLINE: STAHUJTE ZDE Opět vám pomáháme s daněmi

Pro korunové investory je vzhledem k očekávaným výnosům výhodnější nakupovat pouze dluhopisy vedené v koruně, jelikož případné pohyby měnového kurzu zbytečně zvyšují riziko ztrát. V posledním půlroce se jim vcelku dařilo, výkonnost za poslední půlrok se pohybuje od 1,5 po téměř 7 % (ČSOB Dluhopisových příležitostí +6,86 %).

Pro domácí investory bude asi nejzajímavější vývoj zejména u nás doma a na trzích střední Evropy, jelikož to je region, na nějž se orientuje většina korunových fondů. Pozitivní vyhlídky mají zejména dluhopisy v Polskun a Maďarsku, posilování slovenské koruny a možné snižování úrokových sazeb může mít příznivý dopad také na ceny dluhopisů na Slovensku.

Mezi zahraničními fondy se v posledním období daří těm, které se orientují na emerging markets a dluhopisy s vysokým výnosem, od nich se ale vyšší než průměrná výkonnost většinou očekává.

Zajímavý může být vývoj v USA, kde se stále mluví o zvyšující se pravděpodobnosti recese. To by sice nebylo dobré pro akciové trhy, právě dluhopisy by však z toho mohly těžit. Jelikož by byla centrální banka (FED) nucena snižovat úrokové sazby, ceny dluhopisů by mohly zaznamenat zajímavý růst. Rovněž současná výše kupónů může být tahákem, který podnítí zájem investorů a může zvyšovat ceny. U evropských dluhopisů je situace poněkud jiná a po nedávném zvýšení úrokové sazby se počítá v nejbližší době s dalším zvyšováním, což cenám určitě neprospěje. Jelikož je ale Evropa s USA úzce spjatá, recese z USA se určitě může projevit také na starém kontinentu a další zvyšování sazeb již nemusí být na pořadu dne.

Mezi drobnými investory mohou být oblíbené také strukturované dluhopisy (SD), které většinou garantují návratnost alespoň 90 % z investované částky. Jejich pravidelným emitentem u nás je HVB. Poslední její produkt je SD s názvem East Realit 2012, který se snaží profitovat na zvyšující se poptávce po kancelářských realitách v ČR, Chorvatsku, Rumunsku, Bulharsku, Turecku nebo Rusku.

Zajímavým produktem je garantovaný dluhopis od společnosti Man Investments, jehož podkladovým aktivem je fond hedge fondů MGS Access portfolio. Emitentem tohoto CP je Citibank a k investorům se dostane prostřednictvím společnosti Patria Direct. Produkt je dostupný v USD, EUR a SEK. Podobným produktem se koncem minulého roku prezentovala také společnost Pioneer, která uvedla na trh SD společnosti Lehman Brothers navázaný na fond hedge fondů Momentum AllWeather Strategy II Master. Výhodou pro domácí investory bylo měnové zajištění do koruny.