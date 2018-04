Mateřská a rodičovská dovolená

Žena má 22 týdnů po porodu nárok na peněžitou pomoc v mateřství (v případě svobodné matky jde o 31 týdnů), což je dávka nemocenského pojištění. Po tuto dobu pobírá 69 procent z platu, ale maximálně 419 korun za kalendářní den. Otec na tuto pomoc nárok nemá. Jestliže se rozhodne pečovat o dítě hned po porodu, dostává rovnou rodičovský příspěvek, pokud matka nezemře či není dlouhodobě vážně nemocná, jehož výši 2552 korun lze v současné době označit za nanejvýš symbolickou (když je rodičem nezaopatřené dítě - student ve věku 15-26 let, je to částka 2695 korun měsíčně).

Za těchto finančních podmínek lze jen těžko očekávat masivnější nástup otců na rodičovskou dovolenou; ačkoli jejich počet se pozvolna zvyšuje, ještě stále nepřesáhl ani jedno procento. Rodičovský příspěvek je dávka státní sociální podpory, kterou se stát částečně podílí na krytí životních nákladů rodiče, který celodenně osobně a řádně pečuje o dítě do čtyř let věku (u zdravotně postižených dětí je věkový limit zvýšen na sedm let). Výrazný vliv na změnu celé situace snad bude mít nedávno schválená možnost rodičů si neomezeně přivydělávat.

Tím je dána rodiči větší šance podílet se na zvyšování životní úrovně rodiny pečující o dítě. Otázkou zůstává, zda toto opatření pomůže zvýšit podíl otců na rodičovské dovolené.