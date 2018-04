Mateřská a výpověď

Zaměstnanec trvale pečující na mateřské nebo rodičovské dovolené o dítě mladší než tři roky věku je chráněn před možností výpovědi ze strany zaměstnavatele. Dle ustanovení § 48 a § 49 zákoníku práce je možné dát výpověď zaměstnankyni nebo zaměstnanci, který trvale pečuje o dítě mladší než tři roky na mateřské nebo rodičovské dovolené, pouze z důvodů: a) rušení zaměstnavatele nebo jeho části; b) přemístění zaměstnavatele nebo jeho části; c) pro které může zaměstnavatel okamžitě zrušit pracovní poměr. Pokud by v této době dal zaměstnavatel výpověď z jiného důvodu, výpověď by byla neplatná.

Po návratu z rodičovské dovolené, respektive po dosažení tří let věku dítěte tato ochrana končí a zaměstnavatel může dát zaměstnankyni (zaměstnanci) výpověď ze všech důvodů uvedených v ustanovení § 46 odst. 1 zákoníku práce.





Chtějí mi změnit pracovní náplň!Přidání práce.

Více ZDE .

V případě, že se zaměstnanec poté přihlásí na úřad práce do evidence uchazečů o zaměstnání, případně pobírá podporu v nezaměstnanosti, nebrání to pobírání rodičovského příspěvku. Musí však být splněny podmínky uvedené v zákoně č. 117/1995 Sb. o státní sociální podpoře, to jest osobní celodenní a řádná péče rodiče o dítě mladší než čtyři roky.Rodičovský příspěvek může pobírat na základě žádosti kterýkoli z rodičů, bez ohledu na svoji výdělečnou činnost, pokud je zajištěna výše uvedená péče o dítě.