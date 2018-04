Mateřská a zástup

ZŠ, Lešná



Novela zákoníku práce, účinná od počátku letošního března, znamená pro oblast uzavírání pracovních smluv na dobu určitou mnohé změny. Podle dnes již neúčinné úpravy opravdu nesměl být absolvent vysoké školy, střední školy nebo učiliště zaměstnán v období dvou let od ukončení studia na dobu určitou. Vyjma situace, kdy by o to sám absolvent požádal.

Dnes je už ale situace zcela jiná, protože novela zákoníku práce tento zákaz zrušila. Na místo toho však omezila možnost uzavření nebo prodlužování pracovní smlouvy na dobu určitou na období maximálně dvou let.

A dále stanovila, že další pracovní smlouvu na dobu určitou může zaměstnavatel se zaměstnancem uzavřít až po šesti měsících od skončení předchozího pracovního poměru.

Pro tento váš konkrétní případ však platí výjimka. Zákoník práce totiž říká, že omezení délky pracovního poměru na dobu určitou maximálně na dva roky neplatí v případě, že smlouva na dobu určitou byla se zaměstnancem sjednána z důvodu nahrazení dočasně nepřítomného zaměstnance na dobu překážek v práci na jeho straně.

To znamená zaměstnance, který je ve výkonu služby v ozbrojených službách a civilní služby, při ústavní či lázeňské péči, dočasně v pracovní neschopnosti, na mateřské a rodičovské dovolené a tak dále.

V tomto případě je tedy možné absolventku zaměstnat na dobu určitou, a to na dobu mateřské a rodičovské dovolené nepřítomné zaměstnankyně.