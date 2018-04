V září 1998 jsem nastoupila mateřskou dovolenou, jejíž placenou část jsem ukončila 16. března 1999. Zaměstnavatel mě vyzval, abych si vyčerpala dovolenou za rok 1999, ale já jsem ihned nastoupila další mateřskou dovolenou a tu v současné době dále čerpám. Může mně zaměstnavatel zaplatit nevyčerpanou dovolenou za rok 1999 a v jakém rozsahu by mi vznikl nárok na dovolenou v tomto roce. Domnívám se, že mi v roce 1999 vznikl nárok na celou dovolenou, který se bude krátit za neodpracovanou dobu vždy o jednu dvanáctinu za každých dvaadvacet neodpracovaných dnů po překročení devětadevadesáti neodpracovaných dnů. Můžete mi potvrdit, zda mám pravdu?Podle zákoníku práce nesmí zaměstnavatel určit čerpání dovolené na dobu, kdy je zaměstnankyně na mateřské dovolené. Mateřská dovolená poskytovaná ženě podle paragrafu 157 odstavce 1. (to znamená placená mateřská dovolená) se posuzuje pro účely čerpání dovolené jako výkon práce. Proto když požádá pracovnice o poskytnutí dovolené po uplynutí této mateřské dovolené, je zaměstnavatel povinen její žádosti vyhovět. V takovém případě by vám skutečně vznikl nárok na vyčerpání celé dovolené v roce 1999. Protože jste však po skončené placené části mateřské dovolené přikročila ihned k čerpání neplacené mateřské dovolené, která se již nepovažuje za odpracovanou dobu, dojde ve vašem případě ke krácení dovolené. V případě, že byste v roce 1999 odpracovala nebo by vaše mateřská dovolená trvala nejméně 60 dnů, a pro tyto účely se jako náhradní doba posuzuje i čerpání dovolené, pak by skutečně došlo k situaci, kdy byste splnila uvedenou podmínku a dovolená by se vám po vyčerpání devětadevadesáti neodpracovaných dnů krátila vždy za každých dalších dvaadvacet neodpracovaných dnů o 1/12 z celkové výměry. Ve vašem případě však došlo k situaci, že jste v roce 1999 měla placenou mateřskou dovolenou do 16. března, to je pouze 57 dnů, a tím jste nesplnila podmínku odpracovat 60 dnů v kalendářním roce. Proto vám vznikne nárok pouze na 2/12 z celkové výměry dovolené ve smyslu paragrafu 104 zákoníku práce za odpracované dny. Jestliže máte čtyři týdny dovolené, vznikne vám nárok na 3,5 dne dovolené. A však tuto dovolenou vám může zaměstnavatel proplatit až na konci roku 2000, to znamená nejdříve s prosincovou výplatou, protože až v této době bude zřejmé, že již dovolenou za r. 1999 nemůžete vyčerpat.