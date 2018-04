Mateřská dovolená: co vás na ní čeká?

Výplata mateřského příspěvku má svá omezení

Kateřina se chystá na mateřskou dovolenou. V době, kdy otěhotněla, pracovala jako realitní poradkyně a k tomu si přivydělávala úspěšně i podnikáním. Když letos odnesla přehled o příjmech na sociálku, vypočítali jí, že bude nyní muset na sociální pojištění platit každý měsíc tři tisíce korun.

„Zhrozila jsem se. Mateřskou dostanu kolem sedmi tisíc korun a v podstatě z ní skoro polovinu odvedu sociálce,“ uvádí Kateřina. „Myslela jsem si, že pro ženy na mateřské dovolené, platí jiná pravidla. Budeme muset většinu výdajů utáhnout jen z platu přítele, což nebude jednoduché, neboť máme hypotéku.“



Podnikáte dále, zálohám se nevyhnete

Tady jde opravdu o zálohy. Aby je žena neplatila, musela by oznámit okresní správě sociálního zabezpečení, že na určitou dobu přerušuje podnikání z důvodu péče o dítě. „Osoba samostatně výdělečně činná (OSVČ) nesmí v době pobírání peněžité pomoci v mateřství samostatně podnikat. Pokud však v této činnosti chce pokračovat i na mateřské nebo ji bude provozovat někdo za ni, pak zálohy platit musí,“ vysvětluje tiskový mluvčí ministerstva práce a sociálních věcí Jiří Sezemský.

Nárok na peněžitou podporu v mateřství mají ženy, které se v posledních dvou letech před zahájením výplaty této dávky alespoň po dobu 270 dnů účastnily nemocenského pojištění. To je součástí sociálního pojištění, které za zaměstnance odvádí zaměstnavatel.

Pokud pracujete jako OSVČ, účast na nemocenském pojištění musí trvat aspoň po dobu 180 dnů v období jednoho roku před porodem a musíte zaplatit pojistné za celou dobu účasti na nemocenském pojištění včetně kalendářního měsíce předcházejícího nástupu na mateřskou dovolenou.



Maximum je okolo 12 tisíc korun

Více žen, které se chystají na mateřskou dovolenou, si občas posteskne, že dopátrat se k údajům, jak a kde si mají vyřídit potřebné náležitosti třeba ohledně financí, je vyloženě utrpení. Od úředníků dostávají rozdílné informace a jasno v tom nemají ani mnozí zaměstnavatelé. V případě OSVČ se peněžitá pomoc v mateřství stanoví z denního vyměřovacího základu, a to tak, že se vyměřovací základ zjištěný z rozhodného období dělí počtem kalendářních dnů připadajících na toto období.

„Vyměřovacím základem je pak úhrn měsíčních vyměřovacích základů a oním rozhodným obdobím je zpravidla kalendářní rok předcházející roku, v němž vznikl nárok na některou dávku nemocenského pojištění,“ dodává Sezemský. Při výpočtu dávek nemocenského pojištění OSVČ se postupuje stejně jako při výpočtu dávek zaměstnanců.

U žen v pracovním poměru je mateřský příspěvek tak vysoký, jaký byl jejich denní vyměřovací základ užívaný pro stanovení nemocenského od 15. kalendářního dne pracovní neschopnosti. Vypočítává se z hrubých příjmů dosažených v období dvanácti měsíců. Denní vyměřovací základ se zjišťuje ke dni nástupu na mateřskou dovolenou. Pokud jste byla převedena na jinou práci z důvodu těhotenství nebo mateřství, denní vyměřovací základ se stanoví ke dni vašeho převedení na jinou práci, když je to pro vás výhodnější. Výše mateřské za kalendářní den činí 69 procent denního vyměřovacího základu a poskytuje se za kalendářní dny. Horní hranice mateřské je 12570 korun.

Mateřská a rodičovská je rozdíl

Důležité také je nezaměňovat si pojmy jako je mateřská a rodičovská dovolená. Mateřská dovolené je totiž odvislá od výše vašeho platu, rodičovský příspěvek se pobírá až po jejím ukončení. V případě rizikového těhotenství, je žena na neschopence a dostává nemocenské dávky, teprve šest týdnů před porodem pak přechází na mateřskou dovolenou včetně peněžité pomoci v mateřství.

Až uplyne doba mateřské dovolené, musíte si zažádat o rodičovský příspěvek. Od ledna 2007 je to částka 7 582 korun měsíčně a vyplácí ho sociálka. Jestli jste pracovaly u malé organizace (do 25 zaměstnanců), pravděpodobně rodičovský příspěvek budete vyřizovat na správě sociálního zabezpečení, která vám jej také bude vyplácet, jestli u větší organizace (nad 25 zaměstnanců), je obojí starost zaměstnavatele. Než jej začnete pobírat, nezapomeňte požádat v práci o dočerpání řádné dovolené, protože na ni máte nárok i při mateřské.

S rokem navíc musí souhlasit zaměstnavatel

Stane se, že nastoupíte na mateřskou dovolenou z rodičovské dovolené, čili čekáte další dítě. Na peněžitou podporu v mateřství pak máte nárok, pokud znova na mateřskou nastoupíte tří let věku předcházejícího dítěte. Pokud na mateřskou nastupujete po uplynutí delšího období a v mezičase jste nepracovala (neplatila 270 dnů nemocenské pojištění), nárok na proplácení mateřské nemáte a pobíráte rovnou rodičovský příspěvek.

Rodičovský příspěvek lze pobírat při péči o dítě do 4 let, v případě zdravotně postiženého dítěte až do 7 let. „Zaměstnavatel trval na tom, abych po třech letech na mateřské už nastoupila zpět do práce, jinak, že si za mě najde náhradu,“ říká osmadvacetiletá Světlana. „Byla jsem v domnění, že se můžu vrátit až bude mít syn čtyři roky.“ Podle zákona opravdu rodičovská dovolená trvá jen do tří let dítěte. Pak už vše záleží na domluvě mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem. Jen on vám může umožnit čerpat neplacené volno, než budou potomkovi čtyři roky. Když vám vyjde vstříc, dávky rodičovského příspěvku budete pobírat dál.

Přivýdělek při rodičovském příspěvku není omezen. Novela zákoníku práce umožňuje, aby rodičovskou dovolenou čerpali oba rodiče. Nárok na rodičovský příspěvek však vzniká jen jednomu z nich.