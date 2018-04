Mateřská není rodičovská

Peněžitá pomoc v mateřství

Na mateřské je většinou matka a jde o dobu, kdy dostává takzvanou peněžitou pomoc v mateřství (PPM), to je nemocenská vyplácená 28 týdnů u jednoho dítěte a 37 týdnů u vícerčat. Většinou začíná šest týdnů před porodem a končí 22 týdnů po něm. Nárok na ni mají matky, které si platí nemocenské pojištění, a to minimálně 270 dnů za poslední dva roky před porodem.

Rodičovský příspěvek

Když skončí mateřská dovolená, obvykle po 22 týdnech od porodu, pokračuje dovolená rodičovská, a to je právě období života, ve kterém rodiče pobírají takzvaný rodičovský příspěvek. To je právě ta dávka, jejíž výši a dobu vyplácení můžete volit. Zvýšené, základní nebo snížené čerpání do dvou, tří nebo čtyř let věku dítěte.

Rodičovský příspěvek může čerpat matka nebo otec, ale vždy jen jeden z nich. Stejně jako dosud bude možné si k rodičovskému příspěvku libovolně přivydělávat. Dokonce lze nastoupit i do zaměstnaneckého poměru, například se vrátit do původního zaměstnání.

Příspěvek na péči

Je to dávka pro zdravotně postižené (invalidní) děti vyplácená městskými úřady, ne sociálními odbory úřadů práce. Dříve se nazýval příspěvek na péči o osobu blízkou. Příspěvek na péči se vyplácí ve čtyřech stupních podle závislosti od lehké až po úplnou, pro děti od tří do 11 000 korun měsíčně.

Přídavek na dítě

Sociální dávka, o kterou žádají rodiče na děti, které živí. Pokud splní podmínku, že celá rodina nemá příjmy vyšší než je 2,4násobek životního minima, dostávají rodiče peníze na děti až do plnoletosti dětí, nebo do konce jejich studií. Přídavek je odstupňován podle věku dítěte od 500 do 700 korun měsíčně.

Může dítě chodit do školky?

Zákon sice říká, že na rodičovský příspěvek má nárok rodič, který po celý kalendářní měsíc osobně celodenně a řádně pečuje o dítě, nemusí však pečovat sám. Může potomka svěřit jinému dospělému (například babičce nebo placené tetě na hlídání), nezletilí sourozenci se nepočítají.

Podmínka celodenní péče se považuje u dítěte mladšího tří let za splněnou i v případě, že dítě navštěvuje jesle nebo mateřskou školu maximálně pět kalendářních dní v měsíci. U dítěte staršího tří let je podmínka splněna, i když chodí do mateřské školy nebo do podobného zařízení pro předškolní děti nejvýše na čtyři hodiny denně.