Mateřská vzroste hlavně ženám se mzdou nad 25 tisíc

Hranice maximální mateřské se posunula na 28 890 korun. Tuto částku však dostanou jen ženy, které vydělávají více než 71 000 korun hrubého měsíčně. Jejich ztráta nebude v prvních měsících po porodu tak výrazná, jako tomu bylo dosud. Nyní byl totiž strop peněžité pomoci v mateřství, jak zákon odborně říká mateřské, 14 300 korun a dosáhly ho ženy s platem 25 000 korun.

Na mateřskou dovolenou ženy zpravidla nastupují šest týdnů před porodem. Nejdéle ji budou dostávat do 22 týdnů věku dítěte, celkem tedy až 28 týdnů. Pokud by však žena pracovala ještě týden před porodem, bude dávku dostávat jen 23 týdnů. U dvojčat a vícerčat je mateřská delší, vyplácí se až do 31. týdne jejich věku.

Nárok na mateřskou má zaměstnaná žena, která byla nemocensky pojištěná v posledních dvou letech alespoň 270 kalendářních dnů před nástupem na mateřskou, to je přibližně 9 měsíců. Stejná podmínka platí i pro podnikatelky, které si zároveň musí platit nemocenské pojištění alespoň 180 dnů v posledním roce před nástupem na mateřskou, čili 6 až 8 týdnů před porodem.

Jak se mateřská počítá

Mateřskou vám spočítají ve mzdové účtárně, jestli chcete předem orientačně vědět, kolik asi budete dostávat, můžete použít kalkulačku, kterou najdete na stránkách www.mpsv.cz. V záhlaví si kliknete na záložku "nemocenské pojištění", pak vlevo na liště vyberete "kalkulačku nemocenských dávek v roce 2009" a na závěr zvolíte "výpočet výše peněžité podpory v mateřství".

K výpočtu budete potřebovat vědět, jaký je váš denní vyměřovací základ. Jeho výši najdete na výplatní pásce. Mateřská se pak počítá jako 70 procent z něho.

Kdo má mzdu vyšší než přibližně 24 000 korun, bude mít vyměřovací základ upravený podle takzvaných redukčních hranic.

Příklad: Žena si vydělává 46 600 korun měsíčně. Denní vyměřovací základ má 1 500 korun, po úpravě, podle redukčních hranic, je to 1 118 korun. Vypočítaná mateřská je 783 korun denně, měsíčně 23 490 korun. Dosud měla nárok maximálně na 14 300 korun, nyní si polepší o více než devět tisíc korun.

Na mateřskou mohou nově jít i otcové

Zatímco dosud mohli otcové odcházet jen na rodičovskou dovolenou po 22. týdnu věku dítěte, nově budou moci brát i mateřské dávky. Možnost platí pro všechny otce, rodiče nemusí být manželé. Tatínek dítěte pak může po dohodě s matkou nastoupit na "mateřskou" a pobírat dávky. To vše až od sedmého týdne života dítěte, šestinedělí si musí "odpečovat" matka.

Úřady sice ještě nedostaly přesnou metodiku, jak s novinkou zacházet v praxi, ale jisté je, že spolu rodiče musí uzavřít písemnou dohodu o tom, že se na mateřské dovolené vystřídají a péči o dítě přebírá otec. Tu pak předají oba buď zaměstnavateli, nebo příslušné správě sociálního zabezpečení, podle toho, zda pracují jako zaměstnanci, či osoby samostatně výdělečně činné.

Matka tím mateřskou ukončí a nastoupí do práce a dávky bude dál až do 22. týdne života dítěte dostávat otec. I on však musí splnit podmínku pro jejich vyplácení, to znamená být určitou dobu nemocensky pojištěn. Pro výpočet platí stejné podmínky jako u žen, počítá se ale samozřejmě z otcova platu.

Změní se i ošetřovné

Dříve podpora při ošetřování člena rodiny, nově ošetřovné. Ten, kdo ošetřuje třeba nemocné dítě, dostane peníze hned od prvního dne, ošetřovné však bude dostávat nejdéle 9 kalendářních dní, případně 16 dní, když je osamělý rodič. Nárok na ošetřovné je automatický při nemoci dítěte do 10 let, u starších členů rodiny jen tehdy, když lékař potvrdí, že zdravotní stav nemocného péči vyžaduje. Dávka se vypočítává stejně jako nemocenská a rodiče se mohou od Nového roku při ošetřování jednou vystřídat.

Příklad: Žena zůstane u nemocného dítěte, po třech dnech však potřebuje nastoupit do práce. Vystřídá se s manželem, ten zůstane doma dalších šest dní. Pokud chce otec jít do práce dřív, matka ho znovu střídat nemůže.