Matky neslouží o svátcích

Nový zákoník práce v podstatě zůstal u dosavadní právní úpravy, nároky zaměstnankyň-matek pečujících o nezletilé děti nezúžil ani nerozšířil. Stejná práva mají zaměstnankyně i zaměstnanci pečující o děti.

Klíčová je pracovní doba. Jak vy, tak váš manžel či druh můžete zaměstnavatele požádat o její úpravu. Může to být zkrácení pracovního úvazku (místo 40 hodin týdně například na 30 hodin), to však znamená i snížení odměny. Nebo požádejte o úpravu rozvržení pracovní doby (například namísto práce od 9.00 do 17.30 hodin budete pracovat od 6.30 do 15.00, nebo budete třeba dva dny v týdnu pracovat déle a ostatní tři dny odcházet dřív). Zaměstnavatel je povinen vaší žádosti vyhovět, jestliže mu v tom nebrání vážné provozní důvody. Pokud vám vstříc nevyjde a ve firmě působí odborová organizace, můžete se obrátit na ni. Má totiž právo na to, aby s ní zaměstnavatel takové záležitosti projednal.

I bez vaší žádosti je zaměstnavatel povinen při zařazování pracovníků do směn přihlížet k potřebám zaměstnanců a zaměstnankyň pečujících o děti. Nejčastěji se to projevuje o Vánocích, kdy pracovníci s malými dětmi nebývají zařazováni na služby, nebo v době prázdnin. Je však třeba pamatovat na to, že zaměstnavatel sám od sebe neví, jaké zařazení do směny by té které zaměstnankyni či zaměstnanci vyhovovalo. Proto pokud chcete být z důvodu péče o nezletilé dítě zařazena do jiné směny, je vhodné to zaměstnavateli říci. Rodiče často pracují v režimu střídání krátkého a dlouhého týdne a mají tedy takzvané „protisměny“, takže s dítětem je vždy jeden doma.