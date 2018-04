mBank zveřejňovala adresy klientů, ti se dočkali i první odstávky

Pravděpodobně to dobře znáte. Zajdete do banky nebo se posadíte k internetovému bankovnictví a na základě složenky vyplníte, resp. zadáte všechny potřebné údaje – předčíslí, číslo účtu a kód banky příjemce i odesilatele, variabilní a specifický symbol, požadované datum realizace a částku. Budete-li náročnější, přidáte ještě konstantní symbol, zprávu pro příjemce či text pro odesilatele, čili pro sebe.

Jestliže jste klientem mBank, pak ale kromě standardních údajů o platbě (jméno odesilatele, číslo jeho účtu, datum odeslání platby a zpráva pro příjemce) získal až do včerejšího dne příjemce platby i vaši adresu. Byla totiž součástí názvu účtu a jako taková odcházela bez vašeho přičinění automaticky s platbou. Nutno podotknout, že se v české bankovní praxi jednalo rozhodně o věc neobvyklou a přinejmenším zarážející, v Polsku však běžnou.

Banka se na svém internetovém diskusním fóru hájila tím, že sice adresa odesilatele byla při zadávání plateb přednastavena (jako jeden z nepovinných údajů), ale neměla se příjemci zobrazovat. Bohužel tomu tak ve skutečnosti až do včerejšího rána nebylo (u převodů v rámci mBank). Příjemci platby se celá adresa odesilatele zobrazovala v přehledu transakcí. Teprve po úpravách systému banky se adresa zadavatele příkazu již podle vyjádření banky nezobrazuje. Úprava se však týká až plateb pořízených od středy 12. prosince.

Ustanovením zákona o ochraně osobních údajů ale tato skutečnost neodporuje. To míní mBank a potvrzuje Úřad pro ochranu osobních údajů. Jaké údaje bude nakonec obsahovat kolonka název účtu totiž prý může klient ovlivnit. Otázkou však je, jak se dozví, že právě jeho banka do názvu účtu zahrnuje nejen jméno, ale i adresu. Tyto údaje jsou při zřizování účtu zadávány jednotlivě a z postupu vyplňování osobních údajů nevyplývá, že bude na výpisech účtů lidí a firem, jimž ze svého účtu posíláte peníze, uvedena i vaše adresa.

V Polsku bez odstávek, v Česku už s odstávkou

Není to tak dlouho, co představitelé banky veřejnost ujišťovali, že za celou dobu fungování mBank v Polsku (déle než 6 let) nezaznamenali jediný výpadek v komunikaci s klienty. Dokonce ani v případě modernizace systému, jehož zatížení je u nás díky počtu klientů s elektronickým bankovnictvím srovnatelné jen s Českou spořitelnou. Jenže co funguje na sever od nás, tady zřejmě nefunguje.

"Dovolujeme si vás upozornit na dočasné omezení služeb z důvodu modernizace systému Internetového bankovnictví mBank. Aktualizace systému je plánována dne 12. 12. 2007 v době od 5:00 do 6:30 ráno. V tuto dobu nebude dostupné Internetové bankovnictví a mLinka bude fungovat pouze v informačním režimu. Omlouváme se za komplikace spojené s nedostupností služeb a děkujeme za pochopení." To si mohli přečíst klienti banky v úterý před osmou večer v diskusním fóru. Dočkali se tak historicky oficiálně první odstávky systému internetového bankovnictví mBank a částečné odstávky bankovnictví telefonického.

A co odstávka internetového bankovnictví klientům přinesla? Kromě odstranění adresy z názvu účtu došlo ještě k rozdělení pole účtu příjemce platby (na pole pro předčíslí a číslo účtu), navíc se objevil i výběrový boxík s kódy bank. Ostatní novinky prý nejsou "viditelné" a jednalo se buď o úpravy v souvislosti s brzy spouštěnými produkty nebo o optimalizační systémové věci, jejichž detaily není možné zveřejnit.