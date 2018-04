Mecenášů přispívajících na charitu v Česku ubývá. Někteří jsou ale štědřejší

Pohled firem na dobročinnost se za poslední roky změnil. Už nedávají peníze nahodile na projekt, který je právě zaujme, ale charitu dlouhodobě plánují.

"Není to tak, že by firmy podpořily třeba benefiční koncert na pomoc seniorům a tím to pro ně skončilo. Dnes si dárcovství dlouhodobě plánují na tři, pět i více let a vyhodnocují si výsledky svých investic. Přispějí tedy nejen na koncert, ale v dalším období pomohou se stavbou domu pro seniory, osloví obchodní partnery, aby projekt podpořili, nebo zapojí zaměstnance," vysvětluje Liběna Marková z organizace Byznys pro společnost.

Zatímco před 10 lety dávaly podniky peníze nárazově, především na projekty znevýhodněných nebo nemocných dětí a opuštěných zvířat, v poslední době "nejoblíbenější" charita neexistuje. "Je dobře, že se zájem firem rozptýlil do mnoha oblastí a že spolu s nadacemi hledají témata, jež je třeba podpořit," dodává Liběna Marková. Získají se tak peníze například i na dříve ne moc oblíbené projekty drogové prevence.

Ekonomická krize se firemního dárcovství dotkla. Ubylo firem, které se rozhodly přispět na charitu. Na celkové částce, která do veřejně prospěšných projektů přitekla, to ale významně znát nebylo. Hodnota darů se totiž zvýšila, v průměru na 140 tisíc korun.

Podle údajů ministerstva financí věnovaly české firmy na dobročinné účely v roce 2009 zhruba 2,33 miliardy korun, což oproti roku 2008 představuje pokles přibližně o čtyři procenta. O něco se snížila jak celková suma, tak počet dárců.

Vývoj v Česku kopíruje zahraniční trendy. Například ve Spojených státech se podle aktuálních údajů Výboru na podporu firemní filantropie celkový objem darů od firem drží na obdobné úrovni roku předchozího. Téměř 70 procent amerických firem sice uvádí, že byly z důvodu krize nuceny snížit finanční podporu charitativních organizací, na druhou stranu více než 20 procent společností finanční dary navýšilo.

Většina darovaných peněz zůstává v Česku. Do zahraničí odchází jen malá část. Ačkoliv za nadacemi působícími v zahraničí, jako je například Člověk v tísni nebo Adra, je v posledních letech vidět konkrétní pomoc a lidé jim více důvěřují, trvalejší partnerství s podniky se uzavírá těžko.

"Krize je znát i letos. Marketingové plány mnoha firem stále zůstávají uzavřenější než před rokem 2008. Dlouhodobější partnerství je těžké navázat. Proto si vážíme partnerů, jako je Vysoká škola ekonomie a managementu, která postavila v Etiopii školu. Loni jsme ji otevřeli a v plánu je další," říká Tomáš Vyhnálek z nadace Člověk v tísni.

Ve srovnání s ostatními zeměmi střední a východní Evropy se Česká republika ale řadí k těm, jejichž obyvatelé i firmy patří k ochotným dárcům. "Podle naší zkušenosti na charitu v současnosti přispívá většina podniků," říká Liběna Marková. Je to stejné jako u individuálního dárcovství. Podle průzkumu společnosti LMC přispělo na dobročinnost 70 procent lidí.

K nejvýznamnějším tuzemským dárcům patří skupina ČEZ, která loni věnovala na dobročinné projekty přes 374 milionů korun. "V roce 2008 to bylo 261 milionů korun, peníze jsme tedy navýšili. Ze zisku je to 0,7 procenta. Pokud vezmeme zisk, který můžeme přičíst aktivitám v Česku, pak je to asi jedno procento,“ informuje Bohdana Horáčková, ředitelka útvaru komunikace ČEZ.

Firma podpořila tisíc aktivit a projektů z oblasti vzdělávání, sportu, kultury, sociální péče, životního prostředí a humanitární pomoci. Zaměstnanci firmy mohou strávit jeden proplacený den v roce prací v neziskovém sektoru. Přispívají také mladým lidem z pěstounských rodin na snazší start do života, letos částkou 654 600 korun.

Na dobročinné účely věnovala za poslední čtyři roky společnost Vodafone více než 65 milionů korun. Trochu netradiční, ale významnou pomocí je program Rok jinak, který podporuje profesionály z komerčního sektoru, aby se mohli celý rok za stejný plat věnovat práci pro neziskovou organizaci. Také lidé z neziskovek mohou přijít na stáže do centrály Vodafone.

Československá obchodní banka podporuje mimo jiné projekty v oblasti finančnictví. Zaštiťuje soutěž Finanční gramotnost, která má žáky základních a středních škol motivovat k zodpovědnému nakládání s penězi. "Mezi zaměstnance, kteří ve volném čase pomáhají v neziskových organizacích, jsme rozdělili milion korun. Na jeden den si také všichni pracovníci mohli vyzkoušet dobrovolnou práci v neziskovce," říká Pavlína Folovská z ČSOB.