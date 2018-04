V reklamní agentuře má takovou práci na starosti člověk, který mívá na vizitce u dveří napsáno media buyer, někdy nákupčí médií. Co má tento člověk za úkol? Jeho hlavním úkolem je nákup reklamního času ve vybraném médiu. Může se obrátit samostatně přímo na určitou televizní či rozhlasovou stanici, noviny nebo časopisy a jednat o podmínkách nákupu reklamního času s nimi, ale dost často volí jinou cestu. Svěří svoje požadavky speciální mediální agentuře, která se nákupy reklamních ploch i časů zabývá ve velkém. To má svoje výhody pro reklamní agenturu i médium. Díky nákupu větší reklamní plochy najednou dosáhne obvykle tato specializovaná agentura nižší ceny, než kdyby si reklamní agentura kupovala jenom vybraný reklamní čas. Spokojeni jsou i ti, kteří zastupují obchodní zájmy médií ­ prodejem balíku reklamní plochy či času najednou také neprodělají. Jaké předpoklady by měl media buyer mít? Největší šance prosadit se v této profesi mají dobří obchodníci. Na těchto pracovnících totiž záleží, jaké budou konkrétní podmínky nákupu v médiích, jestli se jim podaří dosáhnout slevy a jak bude veliká. Zelenou mají dobří vyjednavači s velikou přizpůsobivostí a komunikativními schopnostmi.

Media buyer by měl mít odpovídající úroveň znalostí marketingu i mediálního trhu, rozumět cenovým standardům, znát potřebné legislativní normy. Mezi rozhodující vlastnosti kandidáta patří schopnost hodnotit rizika a vyjednávat, flexibilita, komunikační dovednosti. Úspěch má silná a důvěru vzbuzující osobnost, které nechybí strategické myšlení, úsudek, rozhodnost a odolnost vůči stresu.

Musí umět vést a motivovat své podřízené a spolupracovníky a vytvářet podmínky pro jejich maximální výkon. Měl by to být týmový hráč, kreativní, energický a nadšený pro věc. Angličtina na velmi dobré úrovni je v současné době již nutností. Součástí pracovní náplně media buyera je i kontrola plateb a faktur, takže výhodou je také smysl pro pořádek a preciznost. Nezbytností je uživatelské ovládání počítače. Obvykle jsou jako nákupčí médií zaměstnáni středoškolsky či vysokoškolsky vzdělaní lidé mladšího věku. Jejich platové podmínky jsou dobré, konkrétní ohodnocení záleží na velikosti a postavení agentury, ale uchazeč o toto místo může počítat s nadprůměrnou mzdou.



Co jsme psali a co si přečtete



Portfolio Manager

Front Office Manager

Senior IT

IT Konzultant

Key Account Manager

IT Manager

Media Planner

Media Buyer

Office Manager

Temporary Worker