Media Planner navrhuje klientovi vhodné mediální prostředky pro reklamní kampaně, přesvědčuje ho o jejich vhodnosti a účinnosti ve vztahu k propagovanému výrobku. Klíčovými údaji jsou pro něj údaje o výrobku či službě ­ o tom, pro koho především budou určeny, tedy o cílové skupině, kterou je potřeba reklamou oslovit. Podle cílové skupiny vybírá Media Planner nejen typ sdělovacího prostředku, ale zároveň také místo nebo vysílací čas reklamy.

Záleží přitom hodně na typu společnosti. Jiné prostředky budou vhodné pro bankovnictví, jiné pro telekomunikace či společnosti, které se zabývají prodejem rychloobrátkového zboží. Úkolem Media Plannera je doporučit klientovi zcela konkrétní formu reklamy, tedy v novinách či časopisech, v rádiu nebo televizi, a naplánovat pro ni ty nejvhodnější časy. Vytváří také veškeré podklady, analýzy, pracuje v úzkém kontaktu s pracovníkem na pozici Media Buyer, který je odpovědný za nákup jednotlivých médií. Media Planner by měl mít odpovídající úroveň znalostí z marketingu a z oblasti plánování médií. Dále by měl znát sledovanost jednotlivých typů pořadů, ovládat potřebné legislativní normy i cenové relace reklamních spotů, inzerátů a podobně.

Zájemce o tuto profesi musí být kreativní, měl by se orientovat na současném mediálním trhu, měl by mít strategické myšlení, musí umět vést a motivovat své podřízené a spolupracovníky a vytvářet podmínky pro jejich maximální výkon. Měl by umět pracovat pod tlakem, být spolehlivý. Očekává se od něj profesionální vystupování. Uživatelské ovládání počítače je samozřejmostí. Platové podmínky: dobré až velmi dobré, určitě nad průměrem mezd, v rozmezí 30 000 až 40 000 korun, v závislosti na odpovědnosti.



