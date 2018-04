Meditace a jóga už manažerům nestačí, hledají klid v klášterech

"Tlak okolního světa, reality se stupňuje," říká Radek Sluka, výkonný manažer technického provozu soukromé zdravotnické sítě Santé, proč se před lety rozhodl pro meditace. Také Pavle Krištofové, konzultantce public relations, jde především o nalezení klidu. Proč dala přednost józe, vysvětluje tím, že každému vyhovuje něco jiného.

Ivan Skalík, který se věnuje rozvoji osobnosti jak v psychoterapeutické praxi, tak ve firmách formou koučování, sice zájem manažerů o duchovní otázky považuje stále za menšinový, ale změnu v jejich prioritách také zaznamenal. "Přejedli se nadbytku. Začínají se proto ohlížet po nadčasových věcech," říká s tím, že pokud tento zájem nejde do extrému, může mít na manažery velmi pozitivní vliv.

Nový trend letos v létě zaznamenali premonstráti z Želivského kláštera. Řada manažerů v poslední době začala želivským řeholníkům svěřovat své problémy a hledá rady, co v obtížné situaci dělat. Nejsou to však jen šéfové, kdo hledá klid. Podle sestry Marty z kláštera Božího milosrdenství v Nových Hradech obecně roste zájem lidí o to, najít klidné a duchovní místo, kde si mohou odpočinout od každodenních starostí. "Klášter je místo kde můžeme v tichosti nalézt vnitřní pokoj," říká sestra Marta.

S mnichy se dá mluvit o všem, říká manažer

"Když blíže poznáte kněze a mnichy, zjistíte, že jsou nejen velmi vzdělaní, ale také velmi dobře znají život," vypráví o svých zkušenostech Rostislav Střílka, majitel firmy Bohemiaflex CS. Nepatří však k těm, kdo začali hledat duchovno v době krize. Nadhled a duševní vyrovnanost kněží a mnichů poznal před více než deseti lety, kdy se na něj obrátila polská katolická církev, aby jeho firma zajistila zastínění staveb pro tehdejší návštěvu papeže na slavných poutních místech v Čenstochové a v Hnězdně.

"Jsou to úžasní lidé s neuvěřitelným nadhledem," říká Rostislav Střílka o duchovních. Rozhovory s nimi ho tehdy zaujaly natolik, že dodnes kláštery v Čenstochové i Hnězdně navštěvuje. "Obvykle tam strávím čtyři až pět hodin v úžasné atmosféře. Diskutuji s nimi třeba i o tom, zda se v dnešní společnosti dá žít podle Desatera a vůbec, zda je možné žít normálně," vysvětluje, co ho na více než stokilometrovou cestu za polskými mnichy láká.

Hledáme víc než jen klid

Není rozhodující, zda jsou hosté klášterů věřící či nikoli, muži či ženy. A pokud neumíte ani otčenáš a budete-li chtít, modlit se vás naučí, slibuje sestra Marta. Podle ní je totiž právě modlitba tím nejlepším způsobem odpočinku.

Možná začínáme zjišťovat, že nám dechová cvičení a meditace ovlivněné východními filozofiemi nestačí. Zřejmě nejde už jen o to, jak načerpat novou energii a relaxovat. "Ani tolik netrpíme ekonomickou krizí, ale trápí nás čím dál více krize vztahů a morálky," soudí Rostislav Střílka, proč se nejen manažeři, v převážně ateistickém Česku rozhodli hledat duchovní útěchu během jednodenních i vícedenních pobytů v klášterech.

K rozjímání nikoho nenutí Podobné jsou i postřehy správce premonstrátského kláštera v Želivě Františka Marka. "Cesty manažerů k nám nejsou nijak organizované. Letos zkrátka začali sami přijíždět. Dříve přicházeli spíš výjimečně, nyní je jich daleko více," poznamenává. Málo je však zatím těch, kteří se přímo zapojí do života řádu a už v půl sedmé ráno se účastní spolu s mnichy rozjímání, modliteb, následné snídaně a denních prací.

"Nikoho k ničemu nenutíme. Mohou si vybrat, zda půjdou na houby, ochutnají pivo v našem pivovaru, anebo se s námi budou modlit," říká s tím, že lidé většinou dávají přednost rozmluvě s knězem a mnichy. "Jeden z našich bratrů je psycholog, takže můžeme domluvit i setkání s ním," dodává správce kláštera v Želivě.

Sestra Marta z kláštera Božího milosrdenství přitom potvrzuje, že si kdykoli můžete promluvit s knězem. A že nebude mít čas? "Samozřejmě, má nějaké povinnosti, ale musí mít na vás čas, je to přece kněz," říká s úsměvem.

Kláštery začínají být pro mnohé lákavější než třeba pobyt v populárních wellness hotelích a centrech. Skromné ubytování v klášteře stojí obvykle nejvýše za 350 korun na noc. Oběd nebo večeře, které se spolu se snídaní platí zvlášť, zpravidla nevyjde na více než sto korun. Na požádání vám připraví i vegetariánské jídlo, anebo sladkosti. I když odpočinek v klášteře tedy vyjde mnohem levněji než luxusní hotel za tisíce, důvod navzdory krizi nebude jen ekonomický.