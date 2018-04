Meet the Best: seznamte se s nejlepšími manažery

České podnikatelské prostředí se vyvíjí neuvěřitelným tempem. Společností na trhu přibývá a tím roste i konkurence a potřeba být neustále ve střehu. Firmy, které ovlivňují vývoj na trhu, se odlišují od ostatních především tím, že dokáží rychleji než ostatní reagovat na potřeby trhu a změny, které podnikání provází.

Odpovědí na otázku, kdo za vším stojí, je: leader. Existuje mnoho metodik a receptů na to, jak se jím stát, avšak jen zkušenosti a osobní charisma jsou těmi správnými ingrediencemi. K práci vůdce patří nezbytná motivace teamu a vedení i v těžkých časech. Musí být schopen reagovat rychle a správně za každé situace. Měl by také důvěřovat svému teamu a vytvořit si přirozený respekt.



Kdy a kde se koná

Na konferenci Meet the Best, která proběhne 15. května v Praze, se můžete setkat s několika leadery, kteří svými schopnostmi a zkušenostmi jistě patří mezi špičku českého managementu.



Co se na konferenci dozvíte

Přednášející se svěří odborné veřejnosti, co vše stálo za jejich úspěchem a jaká byla právě ta jejich cesta k vrcholu. Deset výrazných osobností top managementu, deset různých cest a způsobů jak dovést společnost k vytyčeným cílům.

