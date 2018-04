Finanční gramotnost národa: Ještě týden máte šanci vyhrát chytrý mobil

"Zjistili jsme, že lidem nejvíc brání v hlubším vzdělávání v oblasti financí nedostatek času, velké množství a komplikovanost informací. Obtížně se v nich totiž orientují," komentuje výsledky průzkumu Aleš Pospíšil z Poštovní spořitelny.

Podle výzkumu společnosti STEM/MARK by se správně zacházet s penězi měly učit už děti ve škole. Pokud by lidé měli k dispozici 100 dodatečných vyučovacích hodin pro žáky základních škol, pak by nejvyšší počet z nich (v průměru 14) získala finanční a ekonomická výchova.

Učit bychom se však měli nejenom ve škole, ale i v dalším životě. Dobrá orientace ve finančních produktech je velmi důležitá zejména v období neustálých reforem. Myslíte si, že máte přehled a jen tak něco vás nezaskočí, nebo se chcete něco přiučit? Pokud nepatříte ke skupině líných, věnujte pár desítek minut svého času a otestujte se. Odměnou vám bude nejen šance vyhrát, ale hlavně možnost doplnit si své znalosti.

Pomozte změřit a vylepšit finanční gramotnost Čechů

Společně se serverem Bankovnipoplatky.com pro vás redakce iDNES.cz připravila test s 60 otázkami, který důkladně prověří, jak na tom s finanční a bankovní gramotností jste.

Pokud neuděláte žádnou chybu, dostanete se do slosování o chytrý mobilní telefon HTC Explorer. Pravidla soutěže najdete zde.

Na vyplnění testu není stanoven časový limit, když nebudete něco vědět, můžete si témata postupně prostudovat. Nápovědu najdete například tady.

Ještě zbývá týden, výsledky zveřejníme začátkem června

Odpovídat můžete až do 31. května 2012. Výherce obdrží zprávu e-mailem, proto je nutné mít ve věrnostním systému MůjPas zadanou aktuální adresu. Přestože odpovědět na všech 60 otázek zabere chvilku času, testu se zatím na obou serverech zúčastnilo víc než šest tisíc čtenářů.

Správné odpovědi zveřejníme až po ukončení soutěže. Z výsledků připravíme unikátní analýzu, která ukáže, s čím mají Češi největší potíže a co naopak zvládají bez problémů. Vybrané otázky se chystáme položit i politikům. Jejich odpovědi pak porovnáme se znalostmi čtenářů.

"Jsem překvapen, jak velká je účast. Ono odpovědět na 60 otázek není opravdu žádná sranda. Z vysokého počtu soutěžících mám radost a výsledky analýzy, kterou poté uděláme, budou relevantní a smysluplné. Kromě samotné výhry a průzkumu znalostí čtenářů v oblasti financí je určitě nezpochybnitelným efektem, že si určitá část účastníků hledala podklady pro správné odpovědi na internetu a tím získala užitečné informace i mimo samotný megatest," říká autor testu Patrik Nacher.