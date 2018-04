Mějte rádi lidi a berte je, jací jsou

, aktualizováno

Vy se nechcete od druhých izolovat, ale oni se z nějakých nejasných příčin izolují od vás. Občas postřehnete koutkem oka významné pohledy mezi svými kolegy, které nemáte vidět. Občas vycítíte při příchodu do místnosti právě uťatý hovor o něčem, co byste neměli slyšet. Apak po určitém čase vás jako blesk z čistého nebe zasáhne organizační změna nebo jiná závažná novinka. Všichni kolem to vědí a jsou připraveni, jen vy stojíte jako opaření! Proč vám nikdo nic neřekl? Zkuste hledat příčinu nejdříve v sobě - hledáním příčiny v jiných byste se dostali do bludného kruhu obviňování druhých, jejich ještě většího odporu a vaší následné větší izolace.