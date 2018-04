Milovník vážné hudby a golfu říká, že láska k práci pomáhá k úspěchu v nadnárodních firmách a že pro získání bohatství je třeba začít podnikat ve své vlastní společnosti nejpozději ve 35 letech.



Který okamžik nastartoval vaši kariéru?



Myslím si, že nástup do LG Electronics, kde pracuji již od roku 1985.



Jaké největší chyby v práci jste se dopustil?



Česká republika je již třetí zahraniční pobočkou LG Electronics, ve které působím. Než jsem do Česka přišel, pracoval jsem v letech 1996-2000 v Číně. A tam jsem se dopustil velké chyby. Ve své marketingové strategii jsem nepočítal s tak nízkými cenami čínských výrobků na jejich trhu, a kvůli tomu jsem v prvním roce nedosáhl výše předpokládaného tržního prodeje.

Kolik hodin denně pracujete?





Pracuji okolo jedenácti hodin denně. Společnost, kde pracuji, je ještě mladá, proto je třeba ji stále s velikým úsilím rozvíjet. Jako většina Korejců, i já trávím mnoho času ve firmě, abych dosáhl vytčeného cíle. Proto také mnoho Evropanů říká, že Korejec neumí dobře trávit svůj soukromý život. Není to pravda. Počítám se sice k té generaci tvrdě pracujících, ale odpočinek neodbývám.Možná zůstanu v LG Electronics až do důchodu. Koupím si členství v golfovém klubu a budu se svou ženou a přáteli hrát golf.Pro někoho, kdo chce být úspěšným ředitelem v celosvětové společnosti, mám jednu radu: mějte rádi svou práci, pomůže vám to. Pro někoho, kdo chce zbohatnout: pracujte v jedné společnosti nejdéle deset let nebo než vám bude 35 a pak začněte podnikat. Podle mého názoru je nejlepší věk pro založení vlastního podniku kolem třicítky.