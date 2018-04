Méně peněz, žádné přivýdělky. Pozor na některé novinky pro nezaměstnané

Už toho mám dost, s touhle prací končím, řeknete si a zamíříte k šéfovi s odhodláním podat výpověď. Rozmyslete si to dobře. Podmínky pro přiznání podpory v nezaměstnanosti se od ledna změnily a vy můžete přijít o několik tisíc korun.

Bez vážných důvodů jen 45 procent platu

Ten, kdo dá výpověď bez vážných důvodů, nové zaměstnání si nenajde a přihlásí se na úřad práce, dostane menší podporu. "Bude mít jen 45 procent dosavadního průměrného měsíčního výdělku, a to po celou dobu podpory. Tedy pět nebo jedenáct měsíců podle toho, kolik mu je let," říká tisková mluvčí ministerstva práce a sociálních věcí Viktorie Plívová.

V prvních dvou měsících je to o dvacet procent méně, než kdyby dostal výpověď od zaměstnavatele. Ostatním totiž začíná podpora na 65 procentech průměrného měsíčního čistého výdělku, po dvou měsících se snižuje na 50 procent a od pátého měsíce je 45 procent.

Pokud čtyřicátnice s platem 25 500 korun podá výpověď, protože už ji práce nebaví, a přihlásí se na úřad práce, dostane měsíčně podporu 11 475 korun. Za pět měsíců to bude dohromady 57 375 korun.

Kdyby naopak dostala ona výpověď od zaměstnavatele, získá v prvních dvou měsících dohromady 27 056 korun (strop podpory je totiž 13528 Kč), v dalších dvou 25 500 korun a poslední, pátý měsíc jí stát vyplatí 11 475 korun. Celkem bude její podpora činit 64 031 korun. Polepší si tedy o 6 094 korun.

Výpověď z vážných důvodů podporu nesníží

Těm, kdo podají výpověď z vážných důvodů, se však podpora v nezaměstnanosti nesnižuje. Vážným důvodem je například nezbytná péče o dítě ve věku do čtyř let či o jiného člověka, který to nutně potřebuje. Anebo třeba zdravotní potíže, jež brání výkonu zaměstnání.

"Za vážné se považují i osobní důvody, například náboženské, mravní či etické, tedy i šikana na pracovišti," vysvětluje Viktorie Plívová a dodává, že takové důvody je nutné prokázat úřadu práce. O tom, zda jsou opravdu vážné, rozhodne správní řízení.

Podpora v nezaměstnanosti má svůj strop – je to 13 528 korun měsíčně. Více nedostane ani ten, kdo měl stotisícový plat. Déle než pět měsíců se podpora vyplácí lidem starším 50 let, osm měsíců dostávají peníze lidé do 55 let a těm nad 55 roků se poskytuje dávka 11 měsíců.

Tomu, kdo nastoupí na rekvalifikační kurz, se podpora v nezaměstnanosti zastaví a bude mu dočasně vyplácena podpora při rekvalifikaci. Poté se může vrátit k dávce pro nezaměstnané.

Podpora až po odstupném

Pryč je doba, kdy jste z práce odcházeli s odstupným či odchodným ("zlatý padák") a zároveň jste hned mohli požádat o podporu v nezaměstnanosti. Podle nových nařízení se dávka začne vyplácet až poté, co doběhne výplata odstupného nebo odchodného.

"Tedy po třech měsících – počítáme s tou zákonnou lhůtou. Pokud někdo dostane odstupné na více měsíců, tak už nás to nezajímá. Stát mu prostě začne podporu vyplácet po čtvrt roce. A nebude ji nikterak krátit, potrvá pět nebo jedenáct měsíců, jak je běžné," vysvětluje mluvčí Viktorie Plívová.

Co je dobré vědět Jaký je rozdíl mezi odstupným a odchodným Odstupné

Má zaměstnance odškodnit za to, že pracovní poměr končí vinou zaměstnavatele, od něhož dostává výpověď. Důvodem může být, že firma končí nebo ruší nějakou svou část či se přemisťuje. Ale i to, že se zaměstnanec stal nadbytečným. Odchodné ("zlatý padák")

Dává se většinou vedoucím zaměstnancům, u nichž se pracovní poměr zakládá jmenováním nebo volbou. Odchodné se sjedná pro případ, že by byl pracovník odvolán před skončením funkčního období. Je tedy kompenzací za ušlou mzdu. Aby člověk dostal odchodné, musí jeho smlouva obsahovat konkurenční doložku – ujednání, že nejdéle rok po skončení pracovního poměru nebude vykonávat podobnou činnost pro jiného zaměstnavatele nebo sám na sebe.

Více informací o novinkách v oblasti státní sociální podpory, sociálního či nemocenského pojištění a důchodové reformy najdete na internetových stránkách ministerstva práce a sociálních věcí: socialniporadce.mpsv.cz

Nyní už žádné peníze bokem

Lidé, kteří pobírají podporu v nezaměstnanosti, nově ztrácejí možnost přivydělat si nějaké peníze. Doposud mohli ke státním penězům vydělávat částku do výše poloviny minimální mzdy, tedy až čtyři tisíce korun měsíčně, to už teď ovšem možné nebude.

Pokud se ale nezaměstnaný evidoval na úřadu práce před 1. lednem 2011, platí pro něj ještě staré předpisy a přivydělávat si může.