Měnil jsem Eurotel za Vodafone: 36 dní

16. ledna – Odpoledne jsem se z rádia dozvěděl, že můžu přestoupit k jinému operátorovi a přitom si ponechat původní číslo. Protože u Eurotelu používám předplacenou kartu GO, neměl by s přestupem být problém. Hned večer žádám přes internet Vodafone o přestup a ráno dostávám SMS s číslem objednávky.

17. ledna – Po poledni podávám u Eurotelu na prodejně výpověď. Protože nemám ani paušál, ani dotovaný telefon, vše se prý vyřídí za dvě hodiny. Za chvíli jsem v prodejně znovu, protože výpověď podali v neplatném formátu. Pak dostávám kýženou SMS, že můj požadavek byl úspěšně přijat. Spokojeně odcházím do podejny Vodafone, dostávám SIM kartu a platím paušál na 3 měsíce dopředu. Prodavač mi říká, že jsem na Kladně první přestupující. Večer volám Eurotelu, proč moje číslo ještě nebylo uvolněno, dvě hodiny jsou dávno pryč. Řekli mi, že uvolnění čísla může trvat ne hodiny, ale až dva dny.

18. ledna – Dopoledne mne Eurotel informuje SMS, že proces přenesení čísla pokračuje. Večer však volám znovu, proč moje číslo ještě nebylo uvolněno. Tentokrát mi oznámili, že přenos může trvat minimálně dva a maximálně 5 dní! Další den přichází další SMS: „Proces pokračuje“. Schválně hodně telefonuji a provolávám kredit ve výši téměř 500 korun, protože jinak by stejně propadl.

24. ledna – Pátrám v Eurotelu, proč se nic neděje. Řekli mi, že se mé číslo objednávky nezobrazuje, asi se ztratila. Běžím do prodejny. Prodavači se objednávka zobrazuje. Telefonuje na vedení a oznamuje mi, že nejpozději pozítří dostanu SMS o uvolnění čísla.

26. ledna – Volám Eurotelu, proč moje číslo nebylo v domluveném termínu uvolněno. Dostávám informaci, že vše může trvat klidně i 30 dní.

1. února – Volám Vodafone. Řekli mi, že objednávka nového tarifu je na moji žádost Eurotelem zrušena

27. ledna. O tom jsem však nic nevěděl.

2. února – Jdu do prodejny Eurotel. Počtvrté. Prodavač potvrzuje, že se výpověď zrušila. Asi 30 minut mluví s vedením. Bez výsledku, došla mu baterka... Podávám znovu stejnou výpověď.

2. února – Přišla SMS: Upozorňujeme na nízký stav Go kreditu. „Doporučujeme dobití Go SIM karty.“ Jdu do Vodafone, abych se omluvil a vysvětlil, že jsem si nic nerozmyslel a že za zpoždění nemůžu. Dostal jsem dvě lízátka, asi abych se trochu uklidnil. Jenže následuje další SMS od Eurotelu: „Přičítáme Vám Go kredit jako odměnu.“ Dostal jsem 200 korun ani nevím proč.

6. února – Poštou přišel nový Siemens od Vodafone. Eurotel se neozývá. Jdu se zeptat do Vodafone, co teď s telefonem, protože hrozí, že mi vyprší lhůty na přihlášení. Mám ho vrátit i s původní objednávkou: udělají novou.

9. února – Zuřím, v televizi jsem několikrát viděl reklamu „už nic vás nezastaví a můžete klidně se svým číslem přejít k jinému operátorovi.“

10. února – Zastavil jsem se v prodejně Eurotelu, abych se zeptal, co

se děje s mým číslem. Za 21 minut mi oznámili, že výpověď bude během několika hodin zrušena a přijde mi oznámení esemeskou. Jsem zmaten.

22. února – Hurá. Podařilo se. Přechod od jednoho operátora k druhému

se uskutečnil. Kdybych si vzal koloběžku a jezdil s papírkem se vzkazy mezi oběma společnostmi, tak už bych měl dávno všechno hotové a nic by mě nezastavilo.

Co na to Eurotel?

Popsaný problém nastal vlivem krátkodobých synchronizačních potíží, které jsme zaznamenali při startu celého projektu přenositelnosti čísla při nasazení serverů do ostrého provozu. Tyto částečné technické potíže již byly odstraněny, nicméně způsobily, že ne ve všech případech došlo k úspěšnému přenesení čísel, což bohužel potkalo i tohoto zákazníka. Aby byl problém vyřešen, museli jsme přistoupit ke zrušení původní žádosti a celý proces přenesení čísla iniciovat znovu. Za obtíže spojené s tímto problémem se omlouváme. I přes tyto částečné problémy ale přenositelnost čísla funguje a drtivou většinu čísel přenášíme po dohodě se zákazníky v průměru několika dnů.

PAVEL KAIDL, Eurotel