Měnový prémiový vklad EUR 93 České spořitelny

Do 13. 2. 2007 platí nabídka České spořitelny na vložení volných finančních prostředků do Měnového prémiového vkladu EUR 93. Tento jednorázový vklad se stanoveným termínem výběru jistiny a výnosů si mohou zřídit jak fyzické osoby starší 18 let (včetně cizích státních příslušníků), tak právnické osoby. Minimální vklad činí 10 tis. korun a jeho násobky, vklad je šestiměsíční, tzv. maturuje 15.8.2007.

Výnos závisí na denním vývoji kurzu české koruny k euru. Úročí se denně sazbou 0,3 % p.a. nebo 3 % p.a. Vyšší úrokové sazby dosáhnete v případě, že směnný kurz EUR/CZK vyhlašovaný ČNB pro daný den neopustí stanovené pásmo (bez krajních hodnot). Pro stanovení pásma bude rozhodný kurz dne 14.2.2007, hranice pak budou 10 hal. nad a 50 hal. pod ním. Výsledný výnos vkladu bude součtem výnosů za jednotlivé dny úročení.

Klady

+ zřízení i vedení vkladu je zdarma

+ vklad a jeho výnos podléhá stejnému pojištění jako „běžné“ termínované účty

+ možnost určit disponující osobu, jejíž práva mohou být shodná s právy majitele vkladu

Zápory

- v případě předčasné výplaty je stržena sankce 2 % (klient dostane v den výpovědi nebo v den následující 98 % jistiny bez výnosů)

- úrokové výnosy fyzických osob jsou zdaněny konečnou srážkovou daní ve výši 15 % (i přes trvání 6 měsíců)

- pokud kurz EUR/ČNB vyhlašovaný ČNB bude mimo stanovené pásmo, výnosy prémiového vkladu jsou výrazně nižší než u „běžného“ termínovaného vkladu