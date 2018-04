Co dělat, aby vás práce zase bavila. Najděte požírače své energie

Stále častěji potkávám unavené lidi, kteří ještě před pár lety hýřili energií. Není to život jako celek, co je vysál. Jsou to některé aktivity či osoby v jejich okolí. A možná si ani neuvědomili, že je někdo nebo něco vysává.

Dám příklad. Baví mě vymýšlet vánoční dárky, cítím, jak při tom hýřím nápady, energií. Ráda vybírám i s lidmi v okolí dárky pro jejich blízké. Také obstarávání dárků mě většinou baví. Ovšem s balením dárků jsem v koncích. Energie jde pronikavě dolů. Veškerý náboj z počátečního vymýšlení je pryč. Nejde mi to, potřebuji tři ruce, výsledek je tristní.

Přemýšlela jsem, jak letos o energii z přípravy dárků nepřijít. A napadlo mě, sbalit vše do tašky, přidat mašle a balící papíry a odjet ke známé, která je šikovná na ruční práce. Pustila se do toho hned a obě jsme byly spokojené. Já ze zabalených balíčků, ona si užila svoje tvoření.

Tohle je jednoduchý příklad rozsekání aktivity na menší části, určení co nabíjí a co už méně a přemýšlení, kdo a jak udělá to druhé. Dělám s klienty na svých workshopech takové cvičení: „Vyjmenujte pět pracovních aktivit, které jste v posledních pěti dnech dělal. Co z toho vám dodalo nejvíce energie, co vám jí vzalo?“

Zapisujte, co vás baví a co ne

Koho práce baví, vyjmenuje přesně, co ho baví a nabíjí. Určí, co nebo kdo ho vysává. Jde do detailu. Například: „Baví mne příprava prezentace, analýza všech čísel, jejich grafické vyjádření. Samotný přednes výsledků ve stoje před lidmi a rychlé odpovědi na otázky posluchačů jsou pro mě naopak obří vysavače energie.“

Se vším lze něco udělat. Několik dnů za sebou si zkuste uvědomovat přesně své pocity. Dělejte si poznámky, za pár týdnů je vyhodnoťte. Řekněte si, co chcete, aby se více opakovalo: společná snídaně s rodinou, káva s tvůrčím kolegou. A nezapomeňte dodat, co vymést ze života, aby energie zůstala: žádná práce na víkend.

Co když se ale nedaří najít žádnou aktivitu, která vás v těch pracovních povinnostech energizuje? Každou iniciativu kolegů odložíte, nic vám není dobré, téměř v každé větě je slovo „ne“. Přesto jistý výkon podáváte. To je ovšem jen setrvačnost, disciplína. Zamysleli jste se, zda je stále příjemné s vámi pracovat?

Říkám tomu „vynudění“. Může to být obrovský, pomalu působící jed stravující vás, vaši náladu, vztahy s kolegy a kariéru. Pokud ještě přestanete podávat výkon, můžete pomalu uvažovat o syndromu vyhoření. A po něm vás čeká dlouhý návrat, v řádech měsíců i let, do běžného stavu.

Energie potřebuje chránit

Chvilková námaha stojí za to, abyste si řekli, co vám v detailu vadí, vysává a co chcete změnit. Je to vaše energie a váš život, které potřebujete chránit pro další dlouhá léta produktivního života.

Nedostatek energie a únava v kombinaci s trvalými požadavky na vynikající výsledky se také mohou projevit tím, co já označuji slovem „vypruzení“. Prudké reakce na nevinnou otázku kolegy, striktní odmítnutí pomoci, jízlivé komentáře na snahy ostatních. Na rozdíl od vynudění je tohle rychlejší cesta k vyhazovu z práce nebo zásadnímu pohovoru s nadřízeným.

Analogicky to platí ve vztahu, v rodině: Je ještě příjemné se mnou žít? Vždyť se ploužíte doma unavení, bez energie, bez nálady, popudlivě reagujete na každou půlvětu partnera. Pravý důvod je stereotyp letitého vztahu, ze kterého se vytratila otevřená komunikace a vy jen trpně čekáte, že to ten druhý vyřeší.

Nevyřeší. Je na vás dopátrat se toho, které maličkosti ve vztahu stojí za to opakovat, protože nabíjejí. Nemusí to být jen láskyplné rande. Mohou to být ohleduplná gesta, kdy ten druhý zařídí nákup po internetu či bude 10 minut poslouchat povídání o kolegyni, se kterou nevycházíte.

Nade všechny vysavače v našem okolí stojí naše hlava. Je mocná. Určuje, zda se nechám, či nenechám vysát ve vztahu i v práci. I ten nejsilnější vysavač lze vypnout. I na moment to stojí zato. A pak jen vnímat, jak a kde se objeví první jiskřičky obnovené energie.