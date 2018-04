Nechala se zlákat na letáček měření úniku tepla. Peníze vyhodila oknem

Manželé Siwkovi svůj domek před více než rokem zateplili. A tak chtěli od firmy Nanotrend vědět, zda zateplení provedli správně, nebo zda ještě někde mají úniky tepla a je zapotřebí s tím něco dělat.

Paní Siwková do firmy zavolala. „Vysvětlili nám, že jsou nová, mladá firma, která získala příspěvek na měření termoúniků, proto jsou i ceny příznivé,“ popisuje Jaroslava Siwková. Cena byla opravdu výhodná. Měření tří stran domu, detailní záběr problémových míst a návod na analýzu, to vše za pouhých 650 korun. Manželé si ověřili i webové stránky firmy. Vše vypadlo seriózně, na stránkách byla řada reakcí spokojených zákazníků. A tak 650 korun zaplatili.

Ale když na měření marně čekali několik týdnů, do firmy volali znovu. Dozvěděli se, že pro měření musí být chlad, ale že proběhne nejpozději do konce roku. „Konec roku se blížil, byl listopad, chladno už bylo, a přesto se pořád nic nedělo,“ říká paní Siwková. Znovu napsala firmě e-mail a dozvěděla se, že měření v Moravskoslezském kraji je naplánováno od 15. do 20. ledna 2015.

Měření možná naplánováno bylo, jenže ani v lednu k němu nedošlo. „V únoru jsem opět začala volat a psát, jenomže už nikdo nebral telefon, už nefungovaly maily, zkrátka skončila veškerá komunikace,“ stěžuje si paní Siwková.

Advokát Pavel Nastis k tomu uvádí: „V tomto případě nebylo dílo zhotoveno včas, paní Siwková má tedy právo od smlouvy odstoupit a požadovat zpět zaplacené peníze.“ Přesně to žena také udělala. Jenže místo vrácení peněz se pouze vrátil její dopis.

Na měření úniků tepla čeká marně řada dalších zákazníků

Podle diskuse v internetové poradně Poradte.cz není paní Siwková jediná, která se měření úniků tepla nedočkala. Například uživatelka Janinka99 píše: „Napřed mi řekli, že se bude měřit 10. března. Protože jsem měla domluvené, že je musím pustit do dvora, čekala jsem jako blbec do 3 hodin do rána. Nikdo se neobjevil. Druhý den jsem volala, jak to tedy je. Bylo mi sděleno, že mi operátorka řekla špatný termín a mám počkat 14 dní. Za dalších 14 dní se zase nic nedělo. Znovu jsem několikrát volala a že prý toho mají moc, tak mám ještě počkat dva týdny. Zase nic.“

Na podvodné praktiky firmy Nanotrend upozorňuje i uživatelka nikol25: „Dnes jsem volala do firmy Nanotrend, která slíbila měření za 100 Kč, též se částka vyšplhala na 500 Kč. Slíbili, že měření proběhne v březnu, nic se nekonalo. Dnes jsem jim volala a ničeho jsem se nedočkala.“

Ani uživatelka aja se zaplacené služby nedočkala. „V současné době s nimi řeším vrácení kupní ceny, dělají si z lidí akorát blázny, protože po mém posledním opravdu naštvaném telefonátu mi bylo sděleno, že nestíhají, přesný termín mi bohužel nesdělí, ale nic se neděje, protože za tuto super akční cenu máme předplaceno na podzim, kdy začnou znovu měřit! Budu ráda, pokud se ozvou další lidé s podobnou zkušeností, myslím, že rozhodně nebudeme jediní.“

Desítky stížností eviduje i poradenská linka dTestu. A navíc podle dTestu firma NanoTrend používá klamavé obchodní praktiky. „Letáček, který společnost rozesílala, byl určitě klamavý, protože se tvářil jako úřední sdělení a zároveň sděloval, že je povinnost mít průkaz energetické náročnosti budovy,“ vysvětluje vedoucí právní poradny dTest Lukáš Zelený.

Povinnost mít průkaz energetické náročnosti budov sice skutečně existuje, ale týká se pouze nových budov a budov určených k prodeji.

Kontaktní místo je opuštěné, ani v sídle se firma nezdržuje

Na svých webových stránkách firma NanoTrend uvádí jako kontaktní místo pobočku v Brně. O případ se začali zajímat redaktoři Černých ovcí České televize a na tuto adresu se vydali, ale našli jen zamčenou a opuštěnou kancelář. Podle informací pracovníka sousední firmy nebyli první, kteří firmu hledali. Na místě už byla i policie.

V sídle firmy, v malém paneláku na brněnském sídlišti, má firma NanoTrend alespoň schránku. Ovšem společnou pro dalších padesát firem. Podle informací správce domu v objektu fyzicky nesídlí žádná firma. Ani na vzkaz se žádostí o vyjádření nikdo z firmy nereagoval. Současný majitel a jednatel společnosti Josef Baran má trvalé bydliště na Slovensku v okrese Prešov.

Připojte se k trestnímu oznámení

„Jelikož předpokládáme, že poškozených bude větší množství, doporučujeme podání trestního oznámení. Policie už si pak informaci interně předá a začnou ta trestní oznámení dávat dohromady,“ doporučuje Lukáš Zelený.

Trestní oznámení podala i paní Siwková. „Myslím, že by bylo dobré, kdyby se lidi spojili, aby to firmě neprocházelo, protože čím víc nás bude, tím lépe pro nás, a tím hůř pro firmu,“ říká.