Trenýrkáři mají od ledna utrum, za horko v bytě si zaplatí sami

„Každý vlastník, který chce stihnout termín, má nejvyšší čas na objednávku. Naše montážní kapacity jsou momentálně vytíženy téměř naplno,“ upozorňuje Daniel Nový, obchodní ředitel společnosti Ista, která vyrábí a dodává měřicí a regulační techniku a vyúčtovává teplo i vodu.

Máte alespoň hrubou představu, v kolika bytech nebo domech ještě měřiče a indikátory chybějí?

Odhadujeme, že jich ještě není osazeno přibližně 18 až 20 procent. Mezi nimi je většina obecních a městských bytů, tam ještě chybějí indikátory možná až ve třetině. Zdá se, že některá města trochu „zaspala“.

U družstev nebo sdružení vlastníků jednotek je situace jiná?

Většina z nich si indikátory objednala už dřív kvůli úspoře energie a také spravedlivějšímu rozúčtování.

A skutečně pomohou ušetřit energii, a tím i peníze?

Je to docela překvapivé, ale spotřeba každého bytového domu po instalaci individuálních měřičů poklesne o 10 až 20 procent.

Jak to?

Mnoho takzvaných „trenýrkářů“, tedy nájemníků, kteří dosud vytápěli své byty na maximum, a doma pak kvůli horku chodili jen spoře odění, najednou začne šetřit a utahovat regulační kohouty. Protože vědí, že teď už se jejich plýtvání nebude rozpočítávat na celý dům, ale zaplatí si ho sami.

Jenže nákup přístrojů také něco stojí. V bytových domech se náklady vyšplhají minimálně na desítky tisíc.

Investice do bytových indikátorů tepla ovšem patří k nejvýhodnějším, má rychlou návratnost. Vstupní náklady se podle našich zkušeností vrátí na úspoře energie už do dvou let. Právě rychlá úspora energie je také hlavním důvodem, proč se povinná instalace indikátorů tepla stala jedním z požadavků Evropské unie.

Podle čeho by měla společenství vlastníků či obce vybírat, kdo jim měřicí techniku namontuje?

Jako vždy je na prvním místě poměr kvality a ceny, doporučuji vyhýbat se cenovým extrémům. Důležité je vybírat hlavně takové systémy, které umožní další rozšíření, protože evropská legislativa se bude dále zpřísňovat.

Jakým způsobem?

Od roku 2017 bude zřejmě pro majitele bytových domů povinné, aby spotřebu energie umožnili nájemníkům sledovat průběžně. Proto je zásadní zvolit takové měřiče, které to v předstihu umožní splnit, i když teď ještě není úplně jasné, jak přesně bude příslušná prováděcí vyhláška vypadat. Moderní radiové obousměrné systémy jsou na tyto budoucí požadavky už ale připravené.

Tedy raději zvolit dražší, ovšem sofistikovanější model?

Pokud majitel zakoupí do bytů zastaralé měřiče, může se stát, že je brzy bude muset vyměnit za modernější technologii. Minimální životnost měřičů je přitom 10 let, takže nevhodný výběr se může v konečném důsledku pěkně prodražit.

Takže je vhodná taková technika, kterou je možné v budoucnu rozšiřovat?

Přesně tak, měřiče by se měly kupovat jako stavebnice, aby umožňovaly budoucí propojení třeba i s novými vodoměry nebo napojení na webový portál a sledování dat on-line. Je výhodné, když veškeré odečty probíhají na dálku, navíc vše zařizuje jediná firma. To snižuje náklady na odečet až na polovinu a zvyšuje komfort nájemníků, kteří nemusejí nikoho pouštět do bytu kvůli odečtu a zachovávají si tak soukromí.