Jeho povinností je vybírat vzorky z výroby, testovat je a porovnávat s průmyslovým vzorem. Testy se týkají měření rozměrů produktů firmy. Většinou se k testování využívá moderního 3-D softwaru. Odpovědnosti a povinnosti na této pozici umožňují zastavit výrobu, jestliže se rozměry produktů liší od požadavků.

O výsledcích testů informuje vedoucího kvality a zároveň oznamuje chybovost při produkci výrobnímu řediteli. Dále je odpovědný za zavádění testů, které zjistí, zda opravené výrobky odpovídají normě. U člověka na pozici Metrolog se předpokládají dobré teoretické znalosti a zkušenosti v oboru řízení kvality. Upřednostňují se kandidáti se znalostí alespoň jednoho cizího jazyka, což platí převážně pro zahraniční výrobní společnosti.

Vhodný kandidát na tuto pozici by měl mít vysokoškolské vzdělání, a to s technickým zaměřením (mechanika, metalurgie, inženýr chemie a podobně). Není to však podmínkou, pokud má odpovídající zkušenosti nabyté praxí. Na tuto pozici se hodí člověk, který je nezávislý, rozhodný, s výborným analytickým myšlením. Měl by to být týmový pracovník, schopný zvládat stresové situace. S danou pozicí je spojena odměna v závislosti na praxi a zkušenostech kandidáta.



