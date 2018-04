Mezi bankami se vyplatí vybírat

Proto je dobré předem zvážit, jaké služby bude klient opravdu potřebovat, aby zbytečně neplatil za něco, co nevyužije. Předem je vhodné prostudovat podmínky smlouvy a sazebník včetně toho, jak případně zrušit účet.

Ten, komu například přijde za měsíc výplata na účet a už má zřízeny dva trvalé příkazy, pravděpodobně nebude potřebovat internetové bankovnictví za zvláštní poplatek, aby měl přehled o zůstatku na svém účtu.

Co však zvyšuje celkové výdaje, jsou poplatky za transakce, které jsou na účtu prováděny - to znamená výběry z bankomatu, platby za telefon, nájemné či energie. Podle současného trendu finanční instituce zvýhodňují takové transakce, které nejsou prováděny na pobočkách, ale přes telefon a počítač. Pokud často Jak ušetřit za vedení běžného účtu? Jak si vybrat běžný účet? Více naleznete v příloze Běžné účty Jaké jsou jiné možnosti přístupu do banky? Co je výhodnějčí? Více naleznete ZDE využíváte svůj účet, bude z hlediska úspor výhodnější uvažovat o telefonním nebo internetovém bankovnictví. Například ČSOB si například za převod peněz, který je zadán na pobočce na papírovém příkazu, naúčtuje osm korun, zatímco když je zadán příkaz elektronicky, zaplatí klient jen čtyři koruny.

Na druhou stranu by měl každý klient dávat pozor na neobvykle výhodné nabídky, které se podstatně liší od konkurence. Mohly by být příznakem špatného finančního stavu banky.

Než někomu svěříte svoje peníze

- porovnávejte nabídky konkurence

- než podepíšete smlouvu o uložení peněz, řádně ji prostudujte včetně obchodních podmínek

- buďte opatrní, pokud někde nabízejí neobvykle vysoké zhodnocení

- pamatujte, že korunové i devizové vklady jsou pojištěny jen do výše 25 000 eur