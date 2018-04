Mezi padělky kraluje pětitisícovka

Podle ředitele sekce peněžního a platebního styku České národní banky Tomáše Hládka je dobré znát ochranné prvky bankovek. „První, co upozorní na možný padělek, je papír. Vždy rozhodují znalosti a chuť si bankovku prohlédnout,“ říká. Největší riziko, že se vám do ruky dostane nepravý peníz, je podle něj při nelegálních směnách peněz na ulici. „Kontrola v bankách je na nejvyšší možné úrovni, takže zde by nemělo dojít k vydání padělku. Ale samozřejmě lidská chyba se nedá nikde vyloučit,“ doplňuje Tomáš Hládek.

V loňském roce bylo v Česku zachyceno necelých deset tisíc kusů padělků a pozměněných peněz v hodnotě 27 milionů, přitom zhruba dvě třetiny tvořily české koruny za 15 milionů korun. A mezi nimi kralovala pětitisícovka. Vystřídala tak na pomyslném trůně stokorunu, která se coby padělek hojně objevovala o rok dříve.

Největší šanci potkat se s falešnými penězi jste měli v Praze, Brně, Českých Budějovicích, Plzni a Ostravě. Podle údajů České národní banky připadá na jeden milion bankovek v oběhu necelých jedenáct zjištěných padělků. Co se týče počtu falešných peněz na milion obyvatel, patřila na počátku nového tisíciletí Česká republika mezi země s nízkým výskytem padělků stejně jako Finsko, Dánsko nebo Rakousko. Napodobenin eura se loni objevilo přes dvanáct set a zfalšovaných amerických dolarů bylo více než osm set. Falešné euro mělo nejčastěji podobu bankovky (1182 kusů), ale poprvé se vyskytly i padělané mince (76 kusů).

Právě nepravé mince laik obvykle velmi těžko odhalí. I proto, že „malým“ penězům nevěnuje takovou pozornost jako papírovým s vyšší nominální hodnotou.

Padělatelé se neleknou ani bankovek s nejlepšími ochrannými prvky

Pozor na americké dolary a eura. Právě ony se totiž stávají nejčastějším terčem padělatelů bankovek. Americká platidla jsou často napodobována proto, že mají již dlouháléta stále stejnou podobu. Eura jsou sice mladá a patří k měnám s nejmodernějšími ochranným prvky, zato se s nimi platí ve velkém na většině míst Evropy, a jejich falšování proto podvodníky velmi láká... V České republice mezi zachycenými padělky vévodí zdejší koruny.

Přestože pravděpodobnost, že se ocitnou falešné peníze ve vaší peněžence, není velká, vyplatí se dávat pozor a prohlížet, jaké bankovky a mince přijímáte. Zejména při pouličních transakcích. Ovšem nejen tam, padělek může proklouznout mezi prsty i obchodníkům. Jeden dokonce unikl pozornosti pracovníkovi moravské bankovní pobočky. A to i přesto, že ho odborníci z České národní banky označili za méně zdařilý. Mladík z Ostravy si totiž vyráběl pětisetkoruny pomocí domácího počítače.

Hrozí pokuta i vězení

Pokud budete padělkem platit, hrozí vám v lepším případě, že o bankovku či minci bez náhrady přijdete. To když nebudete mít tušení, že máte v ruce falzifikát. Jestliže byste ji však chtěli udat vědomě například v obchodě nebo v bance jako pravou – sice ji odhalíte, ale je vám líto, že sumu nenávratně ztratíte – vznáší se nad vámi hrozba peněžitého trestu nebo až dvouletého vězení. Padělatelé pak mohou jít za mříže na pět až deset let. V ojedinělých případech, pokud se peníze falšují v rámci organizovaných skupin a ve velkém, může jít podvodník za mříže až na patnáct let.

Jak tedy naložit s padělkem?

Pokud napodobeninu poznáte například přímo ve směnárně nebo v obchodě, upozorněte jejich pracovníky. Jestliže si ho odnesete domů, obraťte se na nejbližší policejní služebnu. Její zástupci by vám měli vydat potvrzení, že od vás bankovku či minci převzali. Pravou za ni však nedostanete. Vymáhat ji teoreticky můžete u soudu po viníkovi, pokud bude dopaden. Pravděpodobnost, že uspějete, je však nízká.

Peníze prohlížejte pečlivě

Co dělat, abyste nepřijali falešné peníze? Prohlédnout a ohmatat papír a reliéfní ochranné prvky bankovek, podívat se na peníze zblízka, to je základ. Zbystřit byste měli především ve chvíli, kdy se vám na první pohled „něco nezdá“ anebo vždy, když přijímáte peníze vyšší nominální hodnoty.

Některé padělky jsou pouhým okem pro laika takřka nerozeznatelné. K jejich identifikaci je třeba lupa a lampa s UV zářením. U mincí je důležitá barevnost, použitý materiál a hrana mince. Za pozornost stojí také místo, kde přechází jeden kov v jiný (například u eura).

Existují i padělky, které udeří do očí na první pohled. Přesto i těmi se podaří jejich výrobcům někdy zaplatit.