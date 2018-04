Meziúvěr ze stavebního spoření dostanete, i když nemáte ani korunu

Založili jste si stavební spoření a těšíte se, že brzy požádáte o levný úvěr na bydlení? Tak jednoduché to není. Abyste získali takzvaný řádný úvěr, musíte splnit zákonem dané podmínky: budete spořit nejméně dva roky, našetříte od 35 do 50 procent z cílové částky v závislosti na spořitelně, dosáhnete na takzvané hodnotící číslo. To si stanovuje každá spořitelna podle své metodiky. Nejvíce závisí na tom, kolik peněz a jak dlouho na vašem účtu leží.

Jestliže jste pro stavební spořitelnu úplně nový klient a přesto potřebujete peníze hned, nabídne vám překlenovací úvěr (nebo-li meziúvěr). Peníze z něho můžete dostat pár dní po tom, kdy u spořitelny podepíšete smlouvu o stavebním spoření. Úroky půjčky se pohybují od 2,5 do 6,6 procenta podle spořitelny a produktu, který vám poskytne.

Dvanáct kroků k získání meziúvěru

1. Vyberete si způsob financování

Zajděte přímo na pobočku spořitelny. Budou se vás ptát, na co si chcete peníze půjčit, kolik potřebujete, jak vysokou máte finanční rezervu, měsíční příjem a čím jste schopni ručit. Pak propočítají, na jak vysokou půjčku dosáhnete, jaké částky a jak dlouho je budete splácet. Nabídnou vám několik tarifů a rychlostních variant budoucího splácení, ve kterých se liší úroky z vkladů, úroky z úvěru a doba, po kterou budete moci úvěr umořovat.

2. Uzavřete smlouvu o stavebním spoření

Abyste měli na jakoukoliv půjčku nárok, musíte spořit, a tedy nejprve podepsat smlouvu o stavebním spoření. Postačí vám k tomu občanský průkaz.

Za vyřízení smlouvy zaplatíte zpravidla jedno procento z cílové částky, mladí lidé půl procenta. Poplatek musíte uhradit do čtyř měsíců, jinak by spořitelna mohla od smlouvy odstoupit. Vy tím na druhou stranu získáváte prostor, kdy můžete bezplatně smlouvu zrušit třeba v případě, že se rozhodnete o úvěr nakonec nežádat a stavební spoření nebudete potřebovat.

3. Požádáte o překlenovací úvěr

Nejprve vyplníte formulář - žádost o překlenovací úvěr, některé spořitelny jej nazývají meziúvěr. V případě manželů ji musí podepsat oba dva.

4. Uvedete účel, na který peníze potřebujete

Když budete kupovat nemovitost, musíte doložit kupní smlouvu či smlouvu o smlouvě budoucí, výpis z katastru (ze kterého je patrné, že ten, kdo nemovitost prodává, ji skutečně vlastní) a znalecký odhad ceny nemovitosti.

Při rekonstrukci není vždy nutný projekt, u menších akcí stačí, když sami sepíšete, do čeho budete v bytě investovat. Třeba do malířských a lakýrnických prací, výměny topení, nové vany nebo přestavby koupelny, zkrátka do úprav, které jsou v rámci stavebního spoření povolené zákonem. Nemusíte mít podrobný položkový rozpočet a pomůže vám s ním i pracovník společnosti, když si nebudete sami vědět rady.

Pokud už jste domluveni s nějakou firmou, vezměte s sebou dohodu o díle, případně stavební povolení nebo ohlášení stavebních prací. Také budete potřebovat výpis z katastru nebo nájemní smlouvu objektu, který chcete rekonstruovat.

Půjčkou můžete uhradit třeba převod členských práv k družstevnímu bytu, pak budete potřebovat dokumenty, na základě kterých máte peníze zaplatit, třeba dohodu o převodu členských práv a povinností k bytu a nájemní smlouvu původního nájemníka.

5. Spořitelna prověří vaši schopnost splácet

Ve mzdové účtárně si vyžádejte potvrzení o příjmu. Jestli podnikáte, bude potřebovat kopii daňového přiznání za poslední rok nebo dva a také výpis z účtu, na kterém doložíte, že jste daň zaplatili. V případě manželů se bude příjem ověřovat u obou. Kdyby však příjem jednoho z nich byl pro poskytnutí úvěru dostatečný, druhý už nic dokládat nemusí.

6. Doložíte, čím budete ručit

U menších úvěrů kolem 200 tisíc nepožadují spořitelny zajištění žádné. K vyšším půjčkám si můžete přizvat ručitele a u úvěrů nad 600 tisíc je obvykle potřeba dát do zástavy nemovitost.

Pokud stačí ručitel, budete potřebovat potvrzení o jeho příjmech a prohlášení, že s ručením souhlasí. Pokud je ženatý, musí souhlasit i jeho manželka - a pozor, její podpis musí být notářsky ověřený.

K zastavení nemovitosti budete potřebovat souhlas vlastníka (pokud to nejste vy, ale třeba rodiče), výpis z katastru nemovitostí, znalecký odhad. Spořitelna s vámi sepíše zástavní listiny a sama je odešle na katastr.

7. Zařídíte pojistky

Spořitelna bude požadovat, abyste si nemovitost, pokud ji dáváte do zástavy, pojistili.

Pojistku sepíšete a je třeba ji vinkulovat ve prospěch stavební spořitelny. Znamená to, že případné plnění dostane spořitelna a ta se s vámi vyrovná.

8. Uhradíte poplatek

Za zpracování překlenovacího úvěru zaplatíte další poplatek jedno procento z úvěru, zpravidla však maximálně 10 tisíc korun.

poplatky Za řádný úvěr ze stavebního spoření žádný poplatek neplatíte, u překlenovacího úvěru to bývá jedno procento z cílové částky.

9. Počkáte na schválení úvěru

Spořitelna pošle vaše dokumenty na schválení na svou centrálu. U Wüstenrotu to bude trvat jeden týden, u Modré pyramidy maximálně osm pracovních dnů, v praxi však tři až čtyři dny, u Raiffeisen spořitelny do pěti pracovních dnů, u Buřinky maximálně do pěti pracovních dnů, standardně však do dvou dnů a u Lišky do tří dnů, maximálně do týdne.

10. Podepíšete smlouvu a můžete utrácet

Až obdržíte úvěrovou smlouvu, musíte ji na pobočce podepsat, v případě manželů bude opět potřeba podpis obou dvou. Nezapomeňte si s sebou vzít občanský průkaz nebo cestovní pas pro ověření totožnosti. Pokud jeden z manželů nebude moct přijít, může si nechat podpis ověřit na nejbližší pobočce spořitelny nebo u notáře.

Peníze získáte dvojím způsobem, spořitelna buď přímo firmě, která rekonstruuje, proplatí faktury, nebo dostanete zálohu, když budete rekonstruovat svépomocí. Například ze 100tisícového úvěru dostanete 70 tisíc, za které nakoupíte materiál, a nejdéle do půl roku přinesete účty a pak vám spořitelna vyplatí zbytek, který také následně vyúčtujete.

Při koupi nemovitosti převede spořitelna peníze na účet prodávajícímu.

11. Splácíte půjčku

Následující měsíc od prvního čerpání peněz začínáte hradit měsíční splátky. Jak dlouho budete úvěr splácet, záleží na vás, maximálně však smíte 28 let.

Spořitelna vám sestaví přibližný splátkový kalendář, ale pokud budete mít volné peníze navíc, můžete půjčku umořit částečně nebo úplně kdykoli bez sankcí. Měsíční částku si také můžete navýšit. Kdybyste se však dostali do finančních potíží, snížit splátky vám spořitelna nepovolí. Ale třeba Modrá pyramida vám splácení pozastaví na tři měsíce, Buřinka situaci řeší individuálně.

12. Když smlouvu o stavebku už máte

Když vám vznikne nárok na řádný úvěr, pojišťovna vám sama pošle výzvu, že ho můžete čerpat. Nelekněte se, můžete, ale nemusíte.

Vyřízení bude jednodušší, u běžných úvěrů, kde se cílová částka pohybuje mezi 150 a 300 tisíci, totiž získáte půjčku bez zajištění a mnohdy nebudou zjišťovat ani vaše příjmy.

Nárok máte na rozdíl mezi naspořenými penězi a cílovou částkou. Stačí prostě podepsat výzvu a je schváleno.

Úroky jsou garantované až do konce splácení a na rozdíl od překlenovacího úvěru u toho řádného už nic nedospořujete.