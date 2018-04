Srovnání bank: Kdy si místo hypotéky vzít meziúvěr ze stavebního spoření

Meziúvěr neboli překlenovací úvěr může být vhodnou alternativou pro ty z vás, kteří nemáte nic naspořeno a nechcete čerpat hypotéku, nebo jste nevyhověli přísným podmínkám bank pro přidělení 100procentní hypotéky (více si můžete přečíst v našem předchozím článku).

Nejdříve si musíte uzavřít stavební spoření na cílovou částku, která představuje výši úvěru. Vaše smlouva o stavebním spoření se tak rozdělí na dvě části. Tou první je spořící část, kde ukládáte sjednané částky. Vaše vklady vám spořitelna úročí a máte nárok na státní podporu.

Ve druhé části splácíte stále stejnou výši úroků z celé cílové částky bez ohledu na to, kolik už máte naspořeno. Dlužná částka se vám ale po dobu meziúvěru nesnižuje. Jakmile získáte nárok na řádný úvěr (naspořili jste dostatečnou sumu peněz), přestáváte spořit a splácíte již i jistinu a úroky.

Úrokové sazby kolem dvou, ale i sedmi procent

Všechny stavební spořitelny mají ve své nabídce více produktů překlenovacích úvěrů zohledňující různé požadavky klientů. Tomu odpovídají i úrokové sazby. S těmi nejnižšími může počítat klient, který už má hodně naspořeno (Wüstenrot - 2,5 procenta pro klienty, kterým chybí maximálně půl roku do přidělení cílové částky) nebo ručí nemovitostí (Buřinka - Hypo Trend) či si zvolí fixaci úrokové sazby na určité období (Buřinka - pevná sazba na tři roky).

Naopak nejvyšší sazbu přidělí stavební spořitelna klientovi bez historie či bez zástavy nemovitosti (například Wüstenrot - úroková sazba 6,8 procenta u produktu Partner).

Současná nabídka překlenovacích úvěrů stavebních spořitelen Stavební spořitelna Překlenovací úvěr Roční úroková sazba (v %) Buřinka (SSČS) (1) HYPO TREND (2) 3,55 (3) / 4,1 (4) TREND, EXPRES 5,4 (3) / 5,9 (4) Liška (ČMSS) Kredit Standard 4,4 / 4,8 (5) Kredit 90 6,1 / 6,5 / 6,9 (6) Topkredit 3,7 / 3,8 / 4,0 (7) Topkredit plus 4,4 / 4,5 /4,7 (7) Tophypo 3,9 / 4,0 / 4,2 (7) Modrá pyramida Hypo 85 (8) 3,64 Hypo 100 (9) 4,64 malý nezajištěný meziúvěr 6,29 Raiffeisen stavební spořitelna Hyposplátka 3,7 Rekopůjčka 4,7 Wüstenrot stavební spořitelna Superúvěr (10) od 2,5 do 5,9 (11) Partner 5,5 / 5,9 / 6,8 (12) Zdroj: stavební spořitelny; (1) sazby platí, když klient splácí z účtu u ČS a má úvěrové pojištění; (2) zajištěný zástavním právem k nemovitosti; (3) pevná na 3 roky; (4) po celou dobu splatnosti; (5) podle výše úvěru; (6) podle délky splácení; (7) podle výše úvěru a délky splácení; (8) do výše 85 % hodnoty zajištění; (9) do výše 100 % hodnoty zajištění; (10) podmínkou je stavební spoření alespoň jeden rok; (11) podle výše naspořené cílové částky a zajištění; (12) podle výše úvěru a zajištění; sazby platné k 5. 4. 2012

Splatnost celého úvěru od stavební spořitelny (meziúvěru i řádného úvěru) je zhruba stejná jako u hypoték. Například u produktu Tophypo od Lišky má klient na splacení až 30 let, u Raiffeisen stavební spořitelny až 29 let. Na druhou stranu Trend či Expres od Buřinky musíte splatit do 18 let.

Požadavky na minimální příjem se liší až o pět tisíc korun

Všech stavebních spořitelen jsme se zeptali na minimální čistý měsíční příjem žadatele o překlenovací úvěr. Chce jím financovat koupi bytu za dva miliony, přičemž samotná výše meziúvěru bude 1,6 milionu korun, 400 tisíc korun má našetřeno. Úvěr by chtěl mít splacen za 20 let.

Zvolili jsme dva typy žadatelů:

1. typ: jednotlivec, 30 let, zaměstnanec, bez závazků

2. typ: tříčlenná rodina (manželé 35 a 32 let, dítě 10 let), oba zaměstnanci, bez závazků

Zatímco Raiffeisen stavební spořitelně stačí čistý příjem jednotlivce 16 520 korun (21 tisíc hrubého), Buřinka vyžaduje, aby mu měsíčně na účtě přistálo více než 21 tisíc korun (cca 28 tisíc hrubého). Rozdíl mezi oběma požadavky je tak pět tisíc korun. Na druhou stranu Buřinka má nejnižší požadavek na příjem rodiny.

Minimální čistý měsíční příjem žadatele o meziúvěr (v korunách) Stavební spořitelna Jednotlivec Rodina Buřinka 21 268 22 150 Liška 17 542 25 306 Modrá pyramida 17 000 22 000 Raiffeisen st. spořitelna 16 520 23 240 Wüstenrot st. spořitelna 19 301 26 821 Zdroj: stavební spořitelny

Před třemi lety jsme stavebním spořitelnám poslali příklad se shodným zadáním (více si můžete přečíst v tomto článku). Kromě Wüstenrot stavební spořitelny mají všechny ostatní spořitelny nižší požadavky na příjem než tehdy.

Nejvyšší splátky i úroková sazba u Wüstenrot

Podle zadání stavební spořitelny ze své nabídky vybraly konkrétní produkt překlenovacího úvěru včetně úrokové sazby a měsíční splátky.

Nejméně výhodnou nabídku by dostal žadatel od Wüstenrot. Úroková sazba je o téměř dva procentní body vyšší než u Raiffeisen stavební spořitelny. Tomu odpovídá i nejvyšší měsíční splátka, vyšší o dva tisíce korun měsíčně než u Modré pyramidy.

Měsíční splátky ve fázi překlenovacího úvěru (úroky z překlenovacího úvěru + dospořování) Stavební spořitelna Meziúvěr Roční úroková sazba (v %) Měsíční splátka (v Kč) Buřinka Hypo Trend 3,9 10 037 Liška Topkredit 3,8 9 950 / 9 880 (1) Modrá pyramida Hypoúvěr 3,99 9 292 RSTS Hyposplátka 3,7 9 800 Wüstenrot Partner bez akontace 5,5 11 384 Zdroj: stavební spořitelny; (1) rozdílné splátky pro jednotlivce a rodinu, rodině spořitelna nabídla dvě smlouvy po 800 tisících korunách pro každého z manželů

Ve fázi překlenovacího úvěru (splácení úroků a dospořování) bude žadatel nejdéle 12 let u Wüstenrot a Modré pyramidy, naopak u Raiffeisen stavební spořitelny mu bude trvat devět let a čtyři měsíce, než získá nárok na řádný úvěr.

Poplatky za uzavření stavebního spoření i úvěrové smlouvy

Rozhodnete-li se pro překlenovací úvěr, počítejte s nemalými náklady za poplatky. Připravte si na ně i několik desítek tisíc korun. Stavební spořitelny budou požadovat jak poplatek za uzavření smlouvy o stavebním spoření (většinou ve výši jednoho procenta z cílové částky), tak za uzavření úvěrové smlouvy o poskytnutí překlenovacího úvěru a řádného úvěru (opět procento z cílové částky). Pokud požádáte o překlenovací úvěr od Wüstenrot ještě během dubna, ušetříte za poplatek. Stavební spořitelna žádosti o meziúvěr vyřizuje v tomto měsíci zdarma.

Další pravidelné poplatky budete platit za správu a vedení účtu stavebního spoření a úvěrového účtu. Jejich výše se pohybuje kolem tří stovek korun ročně. Ovšem to nejsou všechny poplatky. Některé spořitelny vám budou účtovat peníze například za pravidelné výpisy, i za různé doplňkové služby.