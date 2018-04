MF DNES: Přichází zdražení hypoték, a to hned dvakrát

"Počítáme, že úrokové sazby porostou dvakrát: v květnu a v červenci," odhadl ekonom Komerční banky Jiří Škop.

Zdražení hypoték by se postupně dotklo 275 tisíc lidí, kteří už úvěry na bydlení mají, a tisíců dalších, kteří si je chtějí teprve vzít.

Jak by se zvýšení úroků projevilo na splátkách hypotéky? Měsíčně by se zvedly řádově o stovky korun. Například u dvacetileté hypotéky na 1,6 milionu korun s úrokovou sazbou 4 procenta se nyní splácí 9700 korun měsíčně. Pokud by úrok vzrostl na 4,25 procenta, splátka by vzrostla o 212 korun.

Zvýšení splátky by se dotklo v první řadě lidí, kteří hypotéku teprve chtějí získat. Pocítili by je také ti, kterým dobíhá doba, po kterou mají úrok takzvaně "fixovaný".

Spotřebitelských půjček by se zdražení nemělo dotknout. Větší podíl na jejich ceně totiž tvoří zisk banky a ne základní bankovní úrok. Zvýšení úroků by se nemělo dotknout ani splátek u leasingu.