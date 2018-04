Michal David: na rozjezd firmy jsem dostal milion za 24 % ročně

Podle toho, co o vás čteme, jste velice činorodý člověk. V jakém oboru vlastně podnikáte?

Podnikám převážně v showbyznysu. Jde v podstatě o velmi kreativní práci a navíc ještě docela dost různorodou, protože dělám hned několik činností souběžně. Do náplně mého podnikání by se daly zařadit profese jako autor, producent, interpret, muzikálový dramaturg a majitel nahrávacího studia.



Podnikal jste už někdy dřív s něčím jiným?

Vždy jsem podnikal pouze v oboru hudby, nic jiného neumím. Ale kdoví, možná že bych mohl ještě podnikat v reklamě nebo v médiích. Třeba na to časem dojde...

Jak jste přišel na nápad založit si vlastní producentskou firmu? A kdy?

Já jsem původně o producentské firmě neuvažoval, ten nápad se zrodil až krátce poté, kdy jsem si založil nahrávací studio. Bylo to v roce 1988, takže jsem jedním z prvních živnostníků v tomto oboru. Dostal jsem od tehdejšího Národního výboru živnostenský list opravdu jako jeden z prvních.

Podpořila vás rodina či přátelé?

Samozřejmě bych ty začátky bez podpory rodiny nezvládl. Nešlo jen o podporu psychickou, ale i finanční a musím přiznat, že do nahrávacího studia se mnou šli tenkrát i kamarádi. V té době bych to sám finančně nezvládl. Postupem času jsem je všechny vyplatil a v současné době jsem jediný vlastník. Je to tak lepší.



Kde firma sídlí?

Moje firma sídlí v Křeslicích, tedy v místě mého bydliště, takže mám studio přímo jako součást domu. Mimo jiné je to výhodné třeba proto, že mohu tvořit, kdykoli se mi zlíbí (a mám zrovna čas). Nezanedbatelný je i fakt, že nemusím platit nájem, protože nájmy jsou kolem Prahy opravdu horentní.

Co pro vás bylo nejtěžší v začátcích podnikání?

Získat úvěr od banky, to jsem se vážně pěkně zapotil a také naběhal. Nakonec mi půjčila Obchodní banka milion korun za příšernou úrokovou sazbu 24 %. Byla to z jejich strany šílená lichva, ale já byl rád, že ty peníze mám, a ustál jsem to. Jak si asi každý spočítá, úroky tehdy dělaly víc než samotná splátka.



Máte zaměstnance?

Nemám, pouze si najímám techniky do studia, a ti pracují na živnostenský list. Je to tak rozhodně jednodušší.

Jste přísný šéf?

Nejsem přísný šéf. Nemohl bych vyloženě někoho řídit, protože na to jsem moc měkkej. Šéf musí někdy pořádně zařvat, což není v mé povaze.

Jste známý člověk. Je jednodušší podnikat se známým jménem?

Někdy je to výhoda, jindy zase ne. Je pochopitelně jistým privilegiem, pokud tě lidi znají a jsi veřejně známý, protože ti tak nějak víc důvěřují. To, že je člověk známý a tudíž všem na očích (nebo svým způsobem pod kontrolou), je pro ně určitá jistota.

Co vlastně všechno vaše produkce nabízí a zajišťuje?

Produkuji muzikály, projekty pro interprety - od nahrání a vydání CD a DVD, až po veřejná vystoupení. V produkci "Kleopatra muzikál“ pak zajišťuji divadlům Broadway a Hybernia repertoár.

Pochlubte se nějakými výsledky

Muzikály Kleopatra, Tři mušketýři, Angelika. Napsal jsem spoustu písní pro Karla Gotta, Lucii Bílou, Ivetu Bartošovou, Moniku Absolonovou a další. Pomáhám mladým interpretům (např. ze Super Star) Tomáši Savkovi, Šárce Vaňkové, Petru Poláčkovi atd. I to totiž spadá do mé pracovní náplně a kompetence mé firmy.

Jste bezesporu skvělý muzikant. Co vás motivuje ke skládání, kde berete inspiraci?

Inspirace přichází shora a já jsem za ni nesmírně vděčný a pokorný. Snad není příliš smělé tvrzení, že moje práce, co se týče hudební tvorby, je určitým posláním. Takže - pokud člověk dostane od Boha talent, je to velký dar, který musí využít.

Co chystáte do budoucnosti?

V nejbližší budoucnosti muzikál Mona Lisa, dále pak mám nabídku na muzikál Kat Mydlář a v hlavě nosím již pěkně dlouho námět na Matu Hari. Jak vidíte, nenudím se, práce až nad hlavu, ale na druhou stranu si nestěžuji, protože mě tahle činnost pořád ještě dost baví.