Komentář analytika: Investoři do akcií prožívají další vítězný rok

Kalendářní rok se pomalu chýlí ke konci, a jak bývá zvykem, nastává čas bilancování. Když se podíváme na letošní investiční rok, tak můžeme konstatovat, že pro dynamického investora, který investuje dlouhodobě do akcií, bude letošní rok opět rekordní.

Michal Valentík Vystudoval VŠE v Praze se specializací na finance a ekonomické teorie.

Nyní je investičním ředitelem společnosti Broker Trustu.

Má bohaté zkušenosti z kapitálového trhu, působil v Patria Finance, Generali Investments a Commerzbank.

Investování do akcií znamená, že si kupujeme část firem a stáváme se jejími spolumajiteli. Celosvětovému hospodářství se daří, globální ekonomika roste, nezaměstnanost se snižuje, spotřebitelé více utrácejí. To jsou všechno faktory, díky kterým firmy celý letošní rok vykazovaly dobré tržby a také zisky, které následně mohou svým spolumajitelům (akcionářům) vyplatit formou dividend.

Proto také trh do konce roku neočekává žádné výrazné turbulence, které by mohly dosavadní výsledek akciových trhů zvrátit. Snad s výjimkou situace na Korejském poloostrově, která by mohla na trhy určitou nervozitu přinést, byť ani poslední severokorejský raketový test a dosavadní reakce na něj výraznější volatilitu nevyvolaly. I to svědčí o současném optimismu investorů. Velké investiční fondy, banky a finanční konglomeráty se navíc již ke konci roku zpravidla neplánují pouštět do „výraznějších“ akcí, proto lze očekávat, že současná výkonnost akciových trhů se do konce prosince podstatně nezmění.

Devět let růstu – historický rekord

Letošní rok prodlužuje vítěznou šňůru, co se týká počtu po sobě jdoucích rostoucích let akciových indexů. Od roku 2009 americké akciové trhy rostou již devátým rokem v řadě. To je historický rekord.

Letošní zásluhy si přepisují již výše zmíněné dobré ekonomické podmínky napříč všemi světadíly a velký díl zásluh má také očekávaná daňová reforma v USA, kdy by americké firmy měly platit daleko nižší daně než doposud. Současná korporátní daň v USA dosahovala 35 procent a americký prezident Donald Trump navrhl její snížení, čímž akcionářům (spolumajitelům) firem opět vzroste zisk. Americké indexy si tak letos připisují více jak 16procentní zhodnocení. Jedná se o třetí nejvyšší růst za posledních devět let.

Raději nespekulovat

Samozřejmě nic netrvá věčně a i tato jízda někdy skončí. Rok 2018 by mohl být kandidátem pro přerušení této vítězné šňůry, protože americká centrální banka již utahuje měnovou politiku a zvedá úrokové sazby, což se až se zpožděním promítne do reálné ekonomiky.

Na druhou stranu jsou úrokové sazby v USA stále na velmi nízkých úrovních v porovnání s jejich dlouhodobým průměrem, tudíž i toto pozvolné utahování měnové politiky nemusí mít na reálné hospodářství výrazný vliv. Proto by drobný investor neměl spekulovat a snažit se vystihnout akciové vrcholy či dna, ale měl by spíše dodržovat investiční horizont, při turbulencích nepanikařit a zvolit vhodný investiční nástroj odpovídající jeho toleranci rizika.