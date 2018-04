Češka o Microsoftu: Nedají vám vydechnout, musíte se pořád rozvíjet

Devětadvacetiletá Eva Doležalová pracovala už při studiu Vysoké školy ekonomické v Praze. "Začínala jsem jako asistentka účetní a auditora, byla jsem controllerem, pak jsem nastoupila do oddělení obchodu a e-commerce v zahraniční firmě, abych se zdokonalila v angličtině," vyjmenovává mladá žena.

To jsou ekonomické obory, co vás odválo do oblasti IT?

Ano, s IT jsem neměla nic společného. Ale skončila jsem školu a řešila, co dál. Narazila jsem na program MACH a přihlásila se.

Co je MACH Microsoft Academy for College Hires (MACH) je program společnosti Microsoft. Dává absolventům vysokých škol a MBA programů prostor k rozvoji.

Účastníci jsou nabíráni na konkrétní pozici, během dvou let jsou zapojeni do lokálních projektů a mají příležitost se rozvíjet například stínováním top managementu firmy.

Mají nárok na odměnu a získávají benefity jako ostatní zaměstnanci. Zájemci nesmějí mít delší než roční pracovní zkušenost (na plný úvazek), u MBA studentů je podmínkou praxe kratší než tři roky.

Výběrové řízení probíhá formou assessment center dvakrát do roka, zpravidla v říjnu a únoru. Každoročně se hlásí přibližně 250 studentů.

Musela jste obstát ve velké konkurenci. Hlásí se stovky uchazečů, berou jen pár.

Měla jsem štěstí, že se tenkrát ještě nedělala assessment centra, ale jen pohovor u manažera. Ten jsem zvládla. Program byl pro mě sice kariérní brzda, ale zároveň velká příležitost. Také mi vyhovovalo, že není rotační, to je výhodné jen pro toho, kdo neví, co chce dělat. A v tom já jsem měla jasno.

Na jakou pozici jste nastoupila?

Jako obchodní manažerka. Mým úkolem bylo komunikovat s klienty, plánovat s nimi strategie, řešit jejich problémy, prostě klasický byznys. Hned od začátku jsem měla na starosti 130 firem z komerční sféry: banky, právní nebo cestovní kanceláře, prostě společnosti od 250 počítačů výše.

Prošla jste nějakou teoretickou přípravou?

Hned po týdnu jsem odjela do německého Mnichova, kde nám představili firmu, učili jsme se prezentačním dovednostem a takzvaným soft skills, což jsou měkké dovednosti, například kooperativnost, komunikativnost, empatie, sebekritičnost, asertivnost, dovednost vedení týmu.

Dobře, to jsou obecné znalosti, ale jak jste se sžívala se specifickým světem IT?

Očekávalo se, že časem proniknu i do téhle oblasti, ale jen do základů. Nikdo nechtěl, abych přesně věděla, jak funguje třeba server.

Pracujete pro mezinárodní firmu, měla jste možnost vyjet do světa?

Po pár měsících už jsem mířila do americké Atlanty, kde se sešli zaměstnanci Microsoftu z celého světa a představili nám vizi firmy na další období. Po návratu jsme dostali za úkol zpracovat projekt. Vytvořili jsme česko-slovenský tým a připravili cloudové řešení, které se snaží propojit Microsoft přímo se zákazníky, bez prostředníků. Představili jsme ho na setkání v Aténách a vyhráli jsme. Nedávno jsme jej obhajovali v Paříži a nyní se řeší, zda by ho bylo možné využít i v ostatních zemích.

Kdo vám ve vašem snažení pomáhá?

Od začátku se nám věnuje zkušený mentor, dává nám hodně času a úsilí.

V červnu pro vás program MACH končí, co bude dál?

Jednou bych se chtěla vrátit do světa financí, bavilo by mě dělat reporty a analýzy. Ráda bych byla finančním manažerem.

Máte naprosto jasnou představu, to jste se tady také naučila?

Ano, je tu velký tlak na lidi, aby se neustále posouvali a nebyli dlouho na jedné pozici. Proto si vytváříme plán osobního rozvoje, který manažer kontroluje a radí nám.

Zůstávají absolventi programu pracovat ve firmě?

Většina ano, nyní je tu devět MACHů, na podzim přibudou další. Takže kdo by se chtěl přihlásit, radím mu, aby si už pomalu začal připravovat projekt.

Na co by se měl uchazeč připravit?

Záludná bývá na assessment centru otázka: Proč právě Microsoft? Většina adeptů odpovídá obyčejně, nezajímavě. Měli by si nachystat nějaký originální argument.

A co byste na ni dnes odpověděla vy?

Baví mě pracovat pro významného hráče na trhu, líbí se mi inovativní přístup, v oboru se stále něco mění a nikdy to nebude rutina, natož nuda.