Lichváři se stahují, zjistila aktuální sonda. Půjček do výplaty ubývá

„Snižuje se počet poskytovatelů mikropůjček, a to především v segmentu šedé zóny a lichvářů. Ačkoli je na přesná čísla stále ještě brzo, pozorujeme v tomto ohledu změnu,“ říká Zdeněk Soudný, mluvčí projektu Navigátor bezpečného úvěru.

U půjček do výplaty, tedy malých úvěrů do pěti tisíc korun, platí už dnes stejná pravidla jako u velkých úvěrů. Poskytovatelé si musejí žadatele předem prověřit, zda je schopen splácet. Pokud se později ukáže, že si dlužníka neprověřili dostatečně, soud může takovou úvěrovou smlouvu označit za neplatnou. Spotřebitel by tak podle svých možností musel splatit jen jistinu.

Je ale stále třeba být na pozoru. Navigátor bezpečného úvěru analyzoval v lednu a únoru 2017 více než 30 poskytovatelů mikropůjček, kteří prezentují své nabídky především na internetu. „Jen šest z nich jsme vyhodnotili jako bezpečné. Ostatní neměli jasnou majetkovou strukturu, nezveřejňovali transparentně podmínky úvěru, sankce za nesplácení a opožděné splátky a další nezbytné náležitosti. Někteří poskytovatelé měli zcela zřejmě přehnané sankční podmínky nebo cenu,“ přibližuje Zdeněk Soudný.

Nejlépe vychází Kamali a Zaplo

Mezi bezpečné poskytovatele zařadila aktuální sonda mikropůjčku Kamali, Půjčku Zaplo, Kredito 24, Ferratum půjčku, creditOn a půjčku Creditportal. „Při dalším hodnocení jsme se soustředili na čtyři základní faktory – cenu, poplatek za prodloužení splatnosti, pokutu za zpoždění a smluvní ujednání, především s ohledem na rozhodčí doložku,“ říká Soudný. Jak dodává, půjčka Kamali je cenově přijatelná i při 30denní splatnosti, ostatní mikropůjčky jsou oproti ní cenově dražší již při 14denní splatnosti.

Celkovým vítězem aktuální sondy se stala mikropůjčka Kamali (dříve Japonská půjčka) od společnosti HomeCredit. Úvěr ve výši 5 tisíc korun s 30denní splatností spotřebitel přeplatí o 165 korun. Tato půjčka má ze všech sledovaných bezpečných úvěrů zároveň i nejnižší poplatek za prodloužení splatnosti o sedm dní, ten vyjde na 245 korun. Pokuta za zpoždění splátky o sedm dní vyjde na 395 korun, což je druhá nejnižší sankce.

Na druhé příčce se umístila mikropůjčka Zaplo, kterou spotřebitel při 14denní splatnosti přeplatí o 630 korun. Oproti Kamali dráže také vyjde prodloužení splatnosti o sedm dní (490 korun). Naopak lehce spotřebitelé ušetří v případě, že budou v prodlení se splácením, tento poplatek je z šestice půjček nejlevnější, vyjde na 388 korun.

V kategorii bezpečných půjček skončila na šestém místě půjčka Creditportal, kterou při 14denní splatnosti přeplatí spotřebitel o 1 250 korun. V porovnání s ostatními má tato mikropůjčka nejdražší poplatek za prodloužení splatnosti a pokutu za zpoždění.

Jak je drahé půjčit si 5 000 korun do výplaty Mikropůjčka Doba splatnosti Celková cena Poplatek za prodloužení

o 7 dní Pokuta za zpoždění

o 7 dní Kamali 30 dní 5 165 Kč 245* Kč 395* Kč Půjčka Zaplo 14 dní 5 630 Kč 490 Kč 388 Kč Kredito24 14 dní 5 750 Kč 750 Kč 1 438 Kč Ferratum půjčka 14 dní 5 850 Kč 500 Kč 585 Kč Krátkodobá půjčka creditON 14 dní 5 973 Kč 427 Kč 750 Kč Půjčka Creditportal 14 dní 6 250 Kč 1 250** Kč 1 950** Kč zdroj: Navigátor bezpečného úvěru, březen 2017; *po 30 dnech; **po 14 dnech

Mikropůjčkami se zastírají finanční problémy

Pokud se dostanete do situace, že nemáte finanční rezervu a do výplaty vám chybí pár tisíc korun, mikropůjčku dobře zvažte. Jak potvrzuje David Šmejkal, ředitel Poradny při finanční tísni, toto půjčování má svá rizika. „Ačkoli nový zákon je již účinný, výraznější změnu nezaznamenáváme. Zejména malí internetoví poskytovatelé stále nabízejí vysokonákladové půjčky na krátkou dobu, před kterými stále varujeme. Budoucnost závisí na efektivním dohledu nad dodržováním zákona ze strany České národní banky,“ říká Šmejkal.

V Poradně při finanční tísni se velmi často setkávají i s případy, kdy se mikropůjčkou snaží lidé zastírat své finanční problémy. „Mikropůjčky zaznamenáváme u každého druhého klienta, vždy jako poslední ze všech závazků. Tito lidé mnohdy vědí, že větší půjčky kvůli své nedobré úvěrové historii nedostanou a tak se pokoušejí najít takového poskytovatele úvěru, kde projdou. Jen velmi malá skupinka dlužníků pak vyhledává ukazatel RPSN a porovnává smluvní pokuty u jednotlivých nabídek,“ přibližuje Šmejkal.

Příkladem je paní Renata. „Vzala si osm mikropůjček v situaci, kdy nemohla splácet ani kreditní kartu a měla další tři větší půjčky. Dluhová spirála se roztočila a rodinný rozpočet se jí naprosto rozpadl. Situaci zachránil prodej auta a rychlé vyplacení nejdražších dluhů,“ přibližuje šéf poradny. Rizikem těchto produktů je podle Šmejkala krátká doba splatnosti, za kterou klient zpravidla není schopný svoji finanční situaci racionálně vyřešit. „Velké minus je, že ke splacení nelze sjednat splátkové kalendáře, společnosti nabízejí odklad splátky za vysoký poplatek a z klienta se pak stává permanentní dlužník,“ upozorňuje David Šmejkal.

