Mladí lidé mění postoje. Šplhat v kariéře jako po žebříčku nemíní

Dnes je jim 20 až 34 let a svou změnu postojů k práci už dávají jasně najevo. Takzvaným mileniálům, někdy také označovaným jako generace Y, je jasné, že je čeká kariérní ultramaraton a budou muset pracovat tvrději a déle než jejich rodiče.

Jsou první generací vyrůstající ve světě on-line technologií a více než polovina z nich očekává, že bude pracovat ještě dlouho potom, kdy dosáhnou věku 65 let. A to podle nich vyžaduje zcela nový přístup k vlastní kariéře. Cestou si chtějí vybírat oddechové časy. Vyplývá to z letošního průzkumu ManpowerGroup, který proběhl ve 25 zemích světa.

Obdobné postoje lze zaznamenat i v Česku. „Po ukončení vysoké jsme tvrdě pracovali, získali pár let praxe. Teď si dáme oddech, v práci jsme dali výpověď a vyrážíme na čtyři týdny do Kanady. Chceme nasbírat zkušenosti, vydělat si na brigádách. Pak uvidíme. Než založíme rodinu a vrátíme se k naší profesi, chceme navštívit i další země,“ říká mladý pár, který se na svou budoucnost dívá optimisticky. Jak říkají, medicína, kterou vystudovali, má budoucnost. „Věříme, že se uplatníme. Důležité pro nás je získat další životní zkušenosti a dovednosti včetně jazykového vybavení,“ shodují se. Podle jejich slov je kariérní pauza užitečná, protože jim otevře i více pracovních příležitostí.

I když se o mileniálech v některých studiích říká, že jsou draví a vcelku líní, celosvětový průzkum ManpowerGroup rozkryl jejich skutečnou pracovní a kariérní tvář. Některá zjištění jsou přitom velmi překvapivá. V rozporu s nálepkou lenochů říkají údaje něco zcela jiného. Mileniálové pracují stejně, ne-li více než jiné generace. Pracovat běžně 40 hodin týdně je samozřejmé pro 73 procent z nich, čtvrtina má dvě, či více placených zaměstnání a pracuje více než 50 hodin týdně.

Jistota v práci? Ano, ale jinak vnímaná

Při výběru toho, kde a jak budou pracovat, sledují tito mladí tři priority: peníze, jistotu a volný čas. „Většina zaměstnavatelů napříč ekonomikou tvrdí, že nemůže najít dost lidí s vhodným profilem. Je nevyhnutelné, aby zaměstnavatelé mnohem více naslouchali, co současná a budoucí generace na trhu práce hledá. Firmy musí být mnohem kreativnější a nemohou si jednoduše dovolit nebýt pro mileniály přitažlivými,“ říká Jaroslava Rezlerová, generální ředitelka ManpowerGroup Česká a Slovenská republika.

Podle ní chtějí být mileniálové odměňováni za své úsilí a chtějí mít v zaměstnání jistotu, kterou však vnímají jinak než jejich rodiče. „Je to cesta, ne pracovní místo,“ říkají.

„Nestřídají zaměstnání tak často, jak bychom si mohli myslet. Když dostanou šanci, tak odejdou a jdou výš, avšak častější případ je ten, že se to nestane. Očekávají, že budou pracovat u stávajícího zaměstnavatele. Chtějí pracovat se skvělými lidmi, užívat si dobu strávenou v práci, a to s možností pracovat flexibilně a získávat nové dovednosti,“ poznamenává Rezlerová.

Kariérní žebříček vystřídají kariérní vlny

Ve svém kariérním maratonu si většina mladých (84 %) chce udělat delší pauzy. Firmy tedy musejí počítat s tím, že kariérní žebříček dřívějších generací tak vystřídají kariérní vlny. Ženy většinou plánují tuto oddechovou pracovní přestávku využít na založení rodiny a péči o děti, ale stejně jako muži chtějí pracovní pauzu využít i na péči o sebe, cestování, plnění životních snů a další vzdělávání. Investovat čas nebo peníze do dalšího vzdělávání, aby byli lépe připravení na zaměstnání a lépe placení, je přitom ochotno 93 procent mileniálů.

„Mileniálové se chtějí posouvat, ale to nemusí nutně znamenat povýšení. Jsou zvyklí na rychlejší vývoj světa a chtějí rozmanitou kariéru, která rychleji postupuje vpřed. Jsou si vědomi toho, že musejí své dovednosti a schopnosti pravidelně zdokonalovat, aby zůstávali zaměstnatelnými po celý pracovní život. Dokonce věnují svůj čas i své peníze tomu, aby to dokázali. Zaměstnavatelé musí najít nové způsoby, jak zaměstnance tímto způsobem motivovat, jako například zajistit každému osobní rozvoj v zaměstnání podle jeho představ, a pomoci lidem získávat zkušenosti v organizaci. Důležité ale je si uvědomit, že to, co funguje u mileniálů, funguje i u zbytku pracovní síly,” poznamenává Jaroslava Rezlerová.

V podnikání jsou úspěšnější než předchozí generace

Na plný úvazek dnes pracují tři čtvrtiny mileniálů. Více než polovina přitom říká, že je v budoucnu otevřena novým způsobům práce: na volné noze, v krátkodobém angažmá nebo třeba s několika zaměstnáními zároveň. Více než třetina těchto mladých lidí dokonce uvažuje o vlastním podnikání.

Jak naznačil další průzkum v devíti zemích světa, který letos zveřejnila HSBC Bank, tito mladí lidé jsou v podnikání úspěšnější než generace předchozí. Cílem jejich podnikání totiž nejsou už jen finanční zisky, ale touha pozitivně ovlivňovat okolí na makro i mikro úrovni.

Světová pracovní síla v roce 2020 podle generací Mileniálové: 35 procent



Generace X: 35 %



Generace Z: 24 %



Baby boomers: 6 %

zdroj: analýza ManpowerGroup vycházející z údajů OSN o světové populaci

„Generace mileniálních podnikatelů znamená revoluci v charakteru podnikání jako takovém. Začínají podnikat dříve než předchozí generace a bývají zainteresovaní ve větším množství podniků. Tito mladí businessmani budují větší firmy a vytváří více pracovních míst. Jsou motivováni stejnou měrou k vytváření pozitivních dopadů na svět kolem nás jako ke zvyšování svých zisků a mají pozitivní vliv na své nejbližší okolí,“ komentuje výsledky průzkumu Michael Hordley, generální ředitel pražské pobočky HSBC Bank.

V roce 2020 budou mileniálové, tedy lidé narození v letech 1982 až 1996, tvořit více než třetinu světové pracovní síly. Proto začínají vznikat i další studie, které se snaží přinést na tuto generaci nejrůznější pohledy. Některé tvrdí, že jsou mileniálové neloajální, sebestřední a líní, zatímco další je vidí v jiném světle a naznačují, že je to generace digitálních podnikatelů a inovátorů. Ať tak či tak, již v roce 2020 bude tato generace tvořit na trhu práce výraznou zaměstnaneckou skupinu a s tím musí zaměstnavatelé počítat.